歐盟擬對中國生物柴油徵收最高36.4%反傾銷關稅

歐盟提議對進口自中國的生物燃料徵收最高36.4%的臨時關稅。



綜合彭博社和路透社報道，歐洲生物柴油委員會星期五（7月19日）在一份聲明中引述監管機構稱，歐盟委員會將在未來四週內對從中國進口的生物燃料徵收臨時反傾銷稅，稅率從12.8%到36.4%不等。

這些關稅可能會在8月生效，但歐盟的反傾銷調查將持續到2025年2月份，屆時可能會實施最終措施。

歐洲生物柴油委員會總裁珀斯內（Dickon Posnett）說：「我們的歐洲企業在中國進口產品不公平的定價壓力下遭受了太長時間的痛苦，我們很高興看到歐盟委員會採取行動。」

歐盟燃料生產商擔憂這些中國公司可能將燃料與更便宜的成分混合，然後給它們貼上錯誤的標籤，以符合歐盟27國集團可再生能源目標規定的激勵措施。

倡導歐洲清潔交通和能源的非政府組織T&E在官網發佈的新聞稿說，過去兩年，歐洲生物燃料市場充斥着從中國進口的廢食用油，導致市場價格從每噸2250歐元（3300新元）暴跌至1100歐元。

歐洲生物柴油委員會報告稱，中國企業去年向歐盟出口180萬噸生物柴油，佔中國生物柴油出口總量的90%。歐盟目前80%以上的生物燃料原料都依賴進口，中國就佔了其中的60%。

但彭博資訊分析師吉布斯（Brett Gibbs）認為，基於歐盟已建立充足的生物燃料供應，儘管上述關稅將對歐盟生產商有利，但不會有太大的直接影響。

歐盟已對中國製造的電動汽車徵收臨時關稅，引來中國的強烈反應，啟動對歐洲豬肉的反傾銷調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

