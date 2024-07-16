歐盟表決對中國電動車加稅　芬蘭瑞典德國投棄權票

歐盟就對中國進口電動車徵收關稅一事作無約束力表決，芬蘭7月16日表示，政府投下棄權票。德國與瑞典也在較早前表示投棄權票。據路透社15日報道，意大利和西班牙投票支持。



芬蘭使館官員指，芬蘭對關稅一事仍不確定，「芬蘭仍然心存疑慮，特別是對歐盟的整體利益，因為知道並非所有歐洲汽車製造商都認為採取行動符合他們的利益。」

德國經濟部15日也表示未作出決定，證實投下棄權票，發言人指「德國在磋商期間參與討論，但尚未作決定，因為從聯邦政府角度看，現在與中國尋求快速、協商一致的解決方案至關重要。」

2024年5月22日，媒體代表參觀位於中國江西省南昌的江鈴新能源（JMEV）電動車工廠期間，拍下員工在電動車生產線上工作的照片。（Reuters）

瑞典國際發展合作和對外貿易部長福塞爾（Johan Forssell）15日告訴路透社，瑞典將投棄權票。

福塞爾提到，他已與歐盟委員會和瑞典汽車產業進行討論，試圖尋找關稅以外的替代方案。他表示，「歐委會與中國之間的持續對話將非常重要，我們將積極關注有關事宜。」

福塞爾在一份書面評論中表示，瑞典一向強烈支持自由貿易和開放市場，因此瑞方將投棄權票。

圖為2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並排展示。（Reuters）

路透社15日引述政府消息人士表示，意大利已投贊成票，西班牙也將在書面意見中投贊成票。波蘭發展部稱，華沙的立場仍有待進一步協商。希臘截至13日仍未表態。

這次事件始於歐盟對中國進口電動車加徵37.6%臨時關稅，今次投票結果以書面形式保密進行，不具有約束力，但可以影響歐盟委員會在考慮最終關稅計劃時的決定。

如果歐盟正式推動徵收關稅，那麼成員國之間將進行具有約束力的投票。若有多達代表歐盟人口65%的15個成員國投反對票，關稅提案將被阻止。