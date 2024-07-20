馬來西亞第17任國家元首今舉行登基大典

馬來西亞7月20日舉行第17任國家元首柔佛蘇丹易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）登基大典，曾是柔佛州重要經濟作物的甘蜜和黑胡椒的圖案，首次用來裝飾元首佩戴的禮帽。



馬來西亞媒體《東方日報》20日報道，甘蜜和黑胡椒不僅是柔佛州經濟發展的主要農作物，這兩個圖案也因被認為能為國家帶來好運和財富。

馬來西亞2024年7月20日舉行第17任國家元首柔佛蘇丹易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）登基大典，圖為蘇丹易卜拉欣出席登基大典。（Reuters）

從已故柔佛蘇丹阿布峇卡（Sultan Sir Abu Bakar，暫譯）時期開始，用於王室用品、勳章、建築物和文件等；而如今王宮地氈、清真寺等仍沿用甘蜜和胡椒的圖案。在登基大典上，蘇丹易卜拉欣的腰布，也有同樣有甘蜜和胡椒圖案。

元首所使用的禮帽（Tengkolok）是以金線繡邊的黑色宋谷，禮帽名為「鬥志無窮，為國奮鬥」（Dendam Tak Sudah），出自森美蘭州（Negeri Sembilan）。禮帽也寓意着國家統治者要牢記以民為本的目的，為民謀福祉。

蘇丹易卜拉欣在登基大典上發表御詞時承諾：「真誠地履行所肩負的責任，秉持公平公正原則施政，心懷萬民，並捍衛國家的福祉與主權」。他感謝馬來統治者給予他的信任與尊重，讓他能夠履行國家元首的職責。

馬來西亞2024年7月20日舉行第17任國家元首柔佛蘇丹易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）登基大典，圖為蘇丹易卜拉欣及元首后出席登基大典。（Reuters）

元首亦敦促首相安華（Anwar Ibrahim）領導的政府，繼續減輕人民的生活重擔，將國家建設得更加先進與繁榮。他說：「讓我們祈求上蒼，願馬來西亞不斷進步，全民能夠團結、安寧、幸福。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

