加拿大多處山火肆虐　艾伯塔卑詩省數千人疏散

路透社7月20日報道，加拿大艾伯塔省（Alberta）與卑詩省（British Columbia）多處地方受山火肆虐，數千名居民需要撤離。



加拿大艾伯塔省（Alberta）山火部門20日表示，在北部肆虐的幾處山火已迫使3個社區進行撤離。而在省內，仍有5處「值得注意的山火」有待撲滅。

據路透社報道，「值得注意的山火」通常被視為對公共安全、社區與關鍵基礎設施構成重大威脅。

艾伯塔省北部有3個社區已接到疏散令。當地有5000名居民，面積達62000公頃。

艾伯塔省目前發生158宗山火，其中55宗失控。當地山火部門表示：「在天氣持續炎熱乾燥下，預計大火仍將延燒整個週末。」

聲明指出，超過200名消防員投入滅火，同時動員了10架直升機和43部重型機具；並說大火是由閃電所引起。

2024年7月19日，加拿大卑詩省（British Columbia）阿什克羅夫特（Ashcroft）郊外的1號高速公路旁可以看見山火的火焰，該地區有2000人收到政府的疏散通知。（Reuters）

毗鄰艾伯塔省的卑詩省，省內有多達319宗山火。

卑詩省過去24小時內新增58個新火苗，其中南部地區有3宗「值得注意的山火」，這3地現時都已下疏散令。