賀錦麗可直接對戰特朗普？美國民主黨「選項有三」跑馬仔蓄勢待發

圍繞美國總統拜登（Joe Biden）應否退選讓賢的爭論自6月27日起愈炒愈熱，如今他終於「勇退」、表態支持副手賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯），讓她被外界視為「最現成」替代人選。但從黨內一些高層的意見看來，民主黨內部另一場「跑馬仔」，可能才剛剛開始。



美國主要政黨的總統候選人是由黨代表、而非選民提名。按不同州的規定，黨代表可能是選民直接選舉黨代表，也有可能是黨代表大會上由政黨領袖推舉。之後黨代表將參加該黨的全國代表大會，並選出總統候選人。

拜登宣布退選後，上述支持拜登的黨代表將會被「釋放」（Release），意味着他們不再受到「約束」，可投票給任何候選人。

2024年7月18日，賀錦麗在美國北卡羅來納州的競選活動中演講。（Reuters）

民主黨3個選擇

根據黨規，縱使賀錦麗是拜登的副手，黨代表在拜登退選後可自由投票，卻沒有自動將選票轉投賀錦麗的規定。然而從政治角度來看，因拜登公開支持她，黨代表可能會跟隨。

她得到拜登的背書，加上其3年半的副總統身份，頓時成為取得獲得美國民主黨總統提名資格的大熱門，惟她也不是志在必得，還要看黨內會不會有其他有力人物出來挑戰她。

民主黨在拜登退選後的後續工作有3個選擇：一是直接讓她在沒有競爭之下繼任；二是讓她以大熱姿態與一些陪跑候選人作短暫競爭，到黨大會時才正式為她「加冕」；三是真的全面開放競爭，讓有志投身這場歷史性選舉的有力人物挑戰賀錦麗的預定繼任人地位。

有熟悉特朗普的人表示，特朗普最擔心的對手是紐瑟姆（Gavin Newsom），因後者太帥，跟特朗普站在一起會將他比下去。（Reuters）

競選資金誰繼承？

拜登和賀錦麗共有一個競選委員會，當她繼續擔任總統或副總統候選人，她將有權保留使用委員會籌得的競選資金。

兩人競選籌得款項達9,000萬美元（約7億港元），佔民主黨全國競選籌款總額近四成，她可直接繼承這筆款項。倘若其他潛在候選人出選，這筆款項只能透過轉輸其他不屬民主黨官方競選機構的政治組織，才能供此人間接使用。

另一方面，由於聯邦法律對競選捐款在候選人之間的轉帳有限制，如拜登退選而繼任人不是賀錦麗，競選團隊將需要把款項退還給捐助者，不過捐助者仍然可以向新候選人捐款。

美國密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）個人照片。（密歇根州州長官方網站）

能成為潛在競爭對手的民主黨人不少，當中包括加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）、交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等等。