拜登疑惱火遭拋棄　美媒：不滿佩洛西煽動　奧巴馬幕後發功

圍繞美國總統拜登（Joe Biden）應否放棄尋求連任的話題在美國政壇一直延燒，美媒7月19日引述消息人士指，拜登（Joe Biden）感到憤怒，覺得遭黨友拋棄，並認為前議長佩洛西（Nancy Pelosi）是主要煽動者，前拍檔兼前總統奧巴馬（Barack Obama）是幕後主腦。



美國眾議院前議長、民主黨籍的佩洛西2023年8月在白宮發言（Reuters）

拜登再度感染新冠肺炎（COVID-19）後，正在特拉華州（Delaware）家中隔離，《紐約時報》19日引述不具名的拜登身邊人士指，拜登把「勸退運動」視為一場精心策劃、旨在把他踢出選舉的行動，對此愈來愈不滿，包括對那些他曾經認為親密的人，例如是奧巴馬。

報道指，縱橫政壇多年的拜登認為近日在新聞媒體上出現的泄露消息都是有人協調，目的是加大對他的壓力，他認為佩洛西是主要煽動者，更對奧巴馬感惱火，認為他是幕後主腦。

2024年6月15日，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統奧巴馬（Barack Obama）在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

奧巴馬2009年至2017年擔任美國總統時，其副手就是拜登，兩人在外界眼中一直關係良好。

美國全國廣播公司（NBC）19日也引述2名消息人士指，拜登感到受傷與被背叛，對黨友試圖把他趕走感到憤怒。

消息人士指「我們能否用一分鐘來回憶，這些試圖趕走拜登的人，實際上就是讓我們得到特朗普的人？2015年，奧巴馬、佩洛西、舒默（參議院民主黨領袖）把拜登推到一邊，支持希拉里（參選總統），他們當時錯了，現在也是錯了。」