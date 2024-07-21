以色列總理7月23日訪美國　拜登推遲宣布退選：不想讓他得意

以色列總理辦公室7月21日發聲明，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，內坦雅胡）23日會見美國總統拜登。內塔尼亞胡22日上午搭機飛往美國。



白宮國家安全委員會顧問沙利文（Jake Sullivan）19日出席阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）期間預告，拜登和內塔尼亞胡22日舉行的會議，將討論如何就加沙停火以及哈馬斯歸還人質達成協議。

沙利文在科羅拉多州稱：「拜登總統和內塔尼亞胡總理會議的首要焦點將是停火和人質協議。」

他表示，拜登將專注於與他「在未來幾週內達成這項協議」。

沙利文表示，停火協議的一些技術細節有待根據「第一階段到第二階段的順序」制定。

2024年7月9日，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）出席北約峰會的國防工業論壇。（Reuters）

「我們相信有機會完成它。我們注意到仍然存在障礙，讓我們利用下週的時間努力清除這些障礙並達成協議，」沙利文的言論呼應美國務卿布林肯（Antony Blinken）19日的講話。

布林肯當天說，美國正在朝着在加反達成停火協議的「目標線」邁進，並補充道：「我們已在10碼線以內了。」

以色列總理內塔尼亞胡2023年9月20日出席聯合國大會期間，在紐約與美國總統拜登會面。（Reuters）

會談成果如何，外界尚未可知，但人們可以肯定的是，這兩位國家領袖都在承受國內外極大壓力：內塔尼亞胡力主殲滅巴勒斯坦極端組織哈馬斯，已導致加沙生靈塗炭、備受抨擊，還面對戰爭外溢的風險。也門胡塞武裝、黎巴嫩真主黨及伊拉克民兵組織等持續對以色到及美軍目標攻擊；拜登則在經過6月27日總統候選人第一輪辯論的挫敗後面臨逼宮。

《紐約時報》19日引述拜登的照顧稱，拜登不想在這段時間宣布退出競選，因他不想讓內塔尼亞胡感覺得意。

美媒Axios在19日引述民主黨高層說，拜登將懾於外界壓力、最快本週末宣布退選。然而顧問指出，內塔尼亞胡的訪美行程可能會導致拜登退推遲公布。美以兩國因加沙戰爭而關係緊張，拜登不想在此時宣布退選，讓內塔尼亞胡感覺得意。