朝鮮2023年對華貿易佔整體98.3%　金正恩執政以來新高

朝鮮2023年對華貿易佔貿易總量的比率上升至98.3%，是朝鮮領導人金正恩執政以來的最高紀錄。



韓聯社報道，大韓貿易投資振興公社（KOTRA）星期天（7月21日）發布的《2023年朝鮮對外貿易動向》報告顯示，2023年朝中雙邊貿易額為27億2000萬美元，同比增長96.7%。

其中，對華出口達2億9000萬美元，從中國進口的貿易額為24億3000萬美元。對華貿易逆差由2022年的12億7000萬美元，增至21億4000萬美元，增幅近一倍。

中國、越南、印度、莫桑比克和奧地利是朝鮮的五大貿易夥伴。與最大貿易夥伴中國的貿易量佔總量的98.3%，其餘國家僅佔1.7%。

圖為2017年5月23日，鏡頭下朝鮮士兵乘船橫渡鴨綠江。鴨綠江位於中國遼寧省丹東市，位於中東東北部，接近朝鮮新義州。（Getty）

大韓貿易投資振興公社分析認為，在冠病疫情後，朝鮮放寬邊境封鎖政策，進出口雙雙增長。

第一大出口產品是人造牛毛和絨毛（假髮、人造花等），出口額同比猛增1332.5%至1億7000萬美元，且全部出口至中國，在整體出口中佔51.6%。

另外，最大的進口品類仍然是原油、精製油等礦物燃料和礦物油，但進口額減少13.4%，為4億5000萬美元。

2021年4月20日，朝鮮旗幟在中國遼寧省丹東的朝鮮領事館隨風飄揚。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

