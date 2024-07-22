菲律賓稱中菲對「坐灘」南海軍艦補給達成共識

菲律賓外交部7月21日說，已和中國就南中國海「坐灘」軍艦「馬德雷山」號登陸艦（Sierra Madre）提供補給的安排達成一致。



菲律賓外交部發聲稱：「菲律賓和中國就向駐紮在阿雲津礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef，中國稱仁愛礁，又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal））的馬德雷山號提供日常必需品補給和輪換任務的臨時安排達成了協議。」

菲外交部沒有提供更多細節，僅說這一協議是中菲7月2日在馬尼拉舉行中菲南中國海問題雙邊磋商機制第九次會議期間進行磋商後達成的。

圖為2014年3月29日，菲律賓登陸艦「馬德雷山」號上軍人進行降旗時，將國旗摺疊。菲律賓自1999年故意在仁愛礁讓登陸艦「馬德雷山」號（BRP Sierra Madre (LT-57)）擱淺後，它一直在該處「坐灘」。（EUTERS/Erik De Castro/File Photo/File Photo/File Photo）

中國和菲律賓2023去年起多次在南中國海就主權爭端發生衝突，其中阿雲津礁是焦點之一。最近一次衝突發生在6月17日，菲方指責中方在衝突中導致8名菲軍人受傷，其中一名軍人還失去一根手指。中方則指責菲方運補船非法闖入和危險靠近中方船隻，將衝突歸咎於馬尼拉。

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬來亞（Jonathan Malaya）同日重申，馬尼拉對南中國海「坐灘」軍艦的補給任務，仍會是僅由菲律賓執行的行動。

馬拉亞在採訪中告訴法媒：「就輪換和補給任務而言，我們將繼續將其作為一項純粹由菲律賓執行的任務，利用菲律賓的船隻、人員和領導力。」

他補充說：「這可能會根據最高管理層的指示而發生變化，但這是目前的方向或政策。」

圖為2024年3月5日，一艘中國海警船隻擋住菲方船隻前往南沙群島阿雲津礁（菲律賓稱阿雲金暗沙，Ayungin Reef，中國稱仁愛礁，又譯作「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal））執行補給任務的航道，菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）成員在場戒備。（Reuters）

美國國家安全顧問沙利文星期五（19日）說，美國「將採取必要行動」，確保菲律賓能夠為坐灘軍艦提供補給。「我們將繼續支持菲律賓，在他們行動時站在他們背後。」

沙利文在阿斯彭安全論壇會議上說，美國已向中國表明，《美菲共同防禦條約》適用於馬德雷山號。「目前最重要的是看到局勢緩和，並確保菲律賓有能力執行補給任務。」

馬拉亞說，國家安全委員會對美國的提議表示讚賞，菲律賓將作為條約盟國繼續與美國進行磋商。