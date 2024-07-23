以色列總理訪美　拜登凌晨返抵白宮會見　將單獨會晤賀錦麗

美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布不競選連任後，一直身在他位於特拉華州威爾明頓的家。白宮官員22日稱，他在當地時間23日返回白宮，與訪美的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。美副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將另行與內塔尼亞胡會面。



這將是拜登宣布不競選連任後首度在白宮露面，以及與外國領導人會面。

白宮發布的美國總統日程表顯示，上週患上新型冠狀病毒感染（COVID-19）的他家接受醫療與隔離後，23日重返工作崗位。

時間表顯示，拜登在當地時間12時30分（香港時間7月24日0時30分）離開位於特拉華州霍博斯灘（Rehoboth Beach）的家，預計在當地時間下午2時30分（香港時間24日早上2時30分）抵達白宮，聽取每日簡報。

拜登22日透過視像會議向競選總部人員發表講話，重申支持賀錦麗獲得民主黨提名，敦促其競選人員接合賀錦麗為繼任者。拜登強調，會全力支持賀錦麗，並配合對方要求輔選。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

內塔尼亞胡24日會來到美國會大樓，向參眾兩院議員發表演說。

拜登和內塔尼亞胡料將討論以色列和哈馬斯武裝分子之間達成停火協議的方式，以及伊朗和其他話題。

哈里斯的一名助手稱，她將向內塔尼亞胡強調，現在是時候以「以色列安全、所有人質獲釋、加沙巴勒斯坦平民的苦難結束、巴勒斯坦人民能夠享受其權利」的方式結束以巴戰爭了。

她在7月22日前位她位於特拉華州威爾明頓的競選總部會見其競選總部職員，並提出選舉願景，稱壯大中產階級將是她總統任期的核心議題，其他優先事項包括槍枝管制和生育權利。

賀錦麗22日展開其競選活動。民主黨全國委員會主席哈里森22日表示，該黨致力在「公開、公平」的提名程序下，8月7日前提名總統候選人。

哈里森在電話會議上對記者說：「我想向你們保證，我們致力進行公開和公平的提名過程。」

他說：「未來的工作可能是前所未見的，但我們準備採取透明、迅速和有序的進程，作為一個團結的民主黨向前推進。」