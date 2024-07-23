拜登退選｜賀錦麗公開露面發表講話　讚揚拜登成就無與倫比

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）獲總統拜登（Joe Biden）支持為總統候選人後，7月22日首次公開露面發表講話，感謝拜登的貢獻。



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賀錦麗星期一（7月22日）早上11時40分在慶祝2023年和2024年賽季美國國家大學體育協會（NCAA）的活動上發表講話。

原本拜登將蒞臨現場，但上周感染冠病。賀錦麗透露，拜登恢復情況良好。

賀錦麗說：「拜登在過去的成就在現代史上是無與倫比。」她也說，拜登為美國人民而戰，「我們對他為國家所做的服務深表感謝」。

「一個任期表現超越大多數連任總統」

她說，拜登在一個任期內的表現，已經超越了大多數連任兩屆的總統的成就。「我是通過他的兒子博·拜登（Beau Biden）第一次認識拜登，當時我們在各州擔任總檢察長，博·拜登經常給我講他爸爸的故事。他會談論拜登是怎樣的父親和怎樣的人，以及他所崇敬父親的品質……那就是誠實、正直、對信仰和家庭的承諾。我每天都看到他寬廣的心胸和對我們國家的深愛。」

圖為2024年7月4日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席獨立日慶祝活動。（Reuters）

賀錦麗星期一下午晚些時候，將前往特拉華州（Delaware）威爾明頓（Wilmington），開始「競選的第一天」。

賀錦麗在社交媒體平台X上發文說：「這是我們競選的第一天……要去特拉華州威爾明頓，向總部的工作人員問好。一天過去了，還有105天。我們齊心協力，一定會贏得勝利。」

圖為2024年7月22日，在印度孟買的一條街道上，畫有美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）的頭像。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權刊載

