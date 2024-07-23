巴黎奧運倒數4天舉行　多國代表團報到　馬克龍視察選手村

巴黎奧運7月26日開幕，各國代表團陸續抵達法國。國際奧委會（IOC）第142次全會22日在巴黎舉行開幕式，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）參加全會開幕式後，展開為期一週的緊密行程，其中包括22日在巴黎視察選手村並與法國運動員會面。



來自全球的代表團陸續抵達巴黎，戴高樂機場設置了專櫃，協助他們入境。

中國國家體育總局局長、中國體育代表團團長高志丹及代表團工作人員，於7月22日下午飛抵巴黎。

本屆奧運，國家隊派出405名運動員參加30個大項、42個分項、236個小項比賽，是中國體育代表團境外參賽小項數最多的一屆奧運會。

2024年7月13日，中國代表團成立儀式。（微博圖片）

國際奧委會第142次全會在巴黎舉行開幕式，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）形容，巴黎奧運會比以往的奧運會更年輕、更包容、更城市化、更可持續。

法國總統馬克龍參加全會開幕式後，前往位於巴黎的選手村視察，並與法國運動員會面。

2024年7月22日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在巴黎參觀奧運選手村時會見法國運動員。（Reuters）

巴黎奧運開幕禮本港時間27日凌晨1時30分舉行，有別於歷屆在運動場內揭幕。今次各國代表坐船穿越塞納河約6公里，途經近20座橋，終點設在艾菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場，預料屆時多達32萬人在河畔兩岸觀賞。