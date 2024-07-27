巴黎奧運開幕｜法國兩名將點燃聖火熱氣球　Celine Dion壓軸獻唱

2024巴黎奧運開幕禮時間為周五（26日）深夜，即香港時間周六（27日）凌晨1時30分，港台電視32台、HOY TV 77台、TVB 81翡翠台及ViuTV 99台免費直播。

今屆奧運一改以往在主場館開幕的傳統，破天荒在著名地標塞納河舉行開幕禮，本文持續更新開幕禮的最新情況。



巴黎奧運開幕禮最新消息

7月27日（全部香港時間）

【05:25】著名歌星Celine Dion登場獻唱，開幕禮完結，今屆巴黎奧運正式展開。全部比賽共有32個項目，共產生329面金牌。

聖火以熱氣球方式點燃，照耀巴黎半空，亦象徵2024奧運正式開幕。

【05:20】經過22名體壇名將護送後，由法國柔道名將Teddy Riner及短跑女將Marie-José Pérec把奧運聖火正式以熱氣球方式在杜樂麗花園（法文：the Jardin des Tuileries、英文：Tuileries Garden）燃點，該地點正是1783年史上首個熱氣球升空的地方。

施丹將火炬傳給拿度。(袁志浩攝)

【05:10】四人將火炬傳予法國網球名將瑪莉絲蒙，其後再傳予法國籃球名將柏加。

【04:55】最後一輪聖火傳遞開始，施丹將火炬交棒給網球名將拿度，拿度夥同莎蓮娜威廉絲、劉易斯及歌曼妮芝等幾名奧運名將用快艇作最後一輪火炬巡遊。

施丹現身開幕禮會場，作最後一階段聖火傳遞。（袁志浩攝）

【04:50】法國總統馬克龍宣布，今屆奧運會正式揭幕。

【04:30】奧委會會旗進場。

表演者手持奧委會旗進場。（袁志浩攝）

【03:50】東道主法國壓軸現身，全部運動員完成進場。

【03:40】中華台北代表團進場，羽毛球名將戴資穎及霹靂舞運動員孫振任持旗手。

中華台北代表團進場。（Getty Images）

【02:45】香港代表團亦已進場，與洪都拉斯及匈牙利同船，由張家朗和何詩蓓持旗。現場雨勢不小，許多選手都穿起雨衣或使用雨傘。

香港運動員何詩蓓向兩岸觀眾揮手致意。（Getty Images）

游泳港將包括何詩蓓、何甄陶、張心悅、鄭莉梅和簡綽桐自拍。（Getty Images）

香港代表團。（Getty Images）

【02:00】中國代表團出場，由乒乓球手馬龍和韻律泳選手馮宇出任持旗手，同船有加拿大、中非共和國、智利及喀麥隆代表團。

中國代表團由馬龍（圖）及馮宇任持旗手。（路透社）

中國代表團進場。（路透社）

【01:48】連日盛傳會在開幕禮表演的美國巨星Lady Gaga，表演了法國已故芭蕾舞者兼歌手Zizi Jeanmaire的名作Mon Truc En Plumes。

Lady Gaga現場演出。（路透社）

【01:39】率先進場的是希臘代表團，由NBA球星艾迪杜高普任持旗手。

希臘代表團率先進場。（Getty Images）

【01:30】開幕禮正式開始。法國足球名宿施丹在開場片段現身，出任火炬手。

【01:00】紅地氈環節，大批名人包括前科特迪瓦國腳杜奧巴、NBA前球星加素、美國歌手Ariana Grande、冬奧滑雪金牌谷愛凌、羽毛球傳奇林丹等都先後亮相；而運動員亦魚貫上船，準備開幕禮。

巴黎奧運開幕禮基本資料

巴黎時間：2024年7月26日（星期五）07:30

香港時間：2024年7月27日（星期六）01:30

香港隊持旗手：張家朗﹑何詩蓓



電視直播：

港台電視32台：深夜1時至5時

HOY TV 77台：晚上11時至深夜5時15分

TVB 81翡翠台：深夜12時50分至5時

ViuTV 99台：深夜12時30分至5時30分



TVB Youtube頻道直播開幕禮：

香港時間7月26日晚上11:00 紅地毯盛況

香港時間7月27日凌晨1:15 開幕禮

7月26日

香港代表團持旗手何詩蓓及張家朗。（SF&OC 港協暨奧委會Facebook）

【22:40】根據官方資料，港隊在開幕禮排在第82支代表團入場，由於今屆以遊船運載運動員入場，港隊將乘搭第34號船，據知是與洪都拉斯及匈牙利同船。考慮到訓練及明天已有比賽，並非所有港將都會參與進場儀式，部份游泳、劍擊、羽毛球、乒乓及三鐵代表伍泰龍會參與進場儀式，港協暨奧委會指當中大部份都不會參加最終表演。

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【21:05】（巴黎消息）《01體育》記者今晚將到開幕禮現場採訪，在開幕禮5小時前、當地下午兩點半已由主傳媒中心出發，坐接駁巴到近特羅卡德羅廣場的傳媒入口，車程約10分鐘。

記者獲分配的位置，在夏樂宮的最終表演場地，下車徒步抵達傳媒入口，已有十多名警員駐守，逐個記者的隨身背囊翻開檢查，現場所見大部份傳媒都順利通過；進入倘大的場地傳媒中心（Venue Media Centre）前，在場保安才使用金屬探測器及X光機檢查。

巴黎奧運將許多資源心力都投放在開幕禮，會場傳媒中心比主傳媒中心更美侖美煥。（袁志浩攝）

【19:30】原定今晚舉行的開幕禮前記者會突然取消，有關官員亦未有透露取消原因，英國媒體《BBC》及《每日郵報》估計，是因應巴黎晚上會下雨，開幕禮總監需處理應急安排。

【17:30】（巴黎消息）臨近巴黎奧運開幕禮，巴黎市面保安明顯加強，當地周四晚上9時後，記者所住的第十八區即使遠離塞納河，上空仍不斷有直升機盤旋，每隔5至10分鐘便經過一次，直至11時才結束。

巴黎多個位於塞納河邊，或鄰近開幕禮表演場地夏樂宮的地鐵站已封閉數天，記者早上繁忙時間到達市中心，從開幕禮起始河段、近巴黎聖母院一帶，地鐵站旁大路上每個主要路口都有兩至三位警員駐守，路上亦排滿圍欄。在聖米歇爾大道（Boulevard Saint-Michel）上更有一整排近十輛警車戒備，市面大致平靜，遊客也如常觀光。

而塞納河邊的核心區域亦已劃為限制區，只容許有奧運證件、當區居民及擁有通行證的人士進入，每個出入口都至少由數名警察看守，檢查出入者隨身物品，記者手持奧運證件、在警員憑護照核實身份後才能入內。記者沿開幕禮路線往夏樂宮方向行，途中每條橫跨塞納河的橋、落河邊的樓梯都有保安；而名勝如羅浮宮、協和廣場等，附近甚至有軍人持步槍巡邏，限制區內的餐廳與街道明顯冷清，但氣氛不算太緊張。

現場所見，開幕禮的準備工作已大致完成，如羅浮宮前的流動廁所，就與傳統建築形成強烈對比；觀眾席、大電視都就位。值得一提，塞納河上本被遮蓋的藝術裝置亦「現真身」，塞納河中的五幅巨形人像畫只露出上半邊臉，畫面趣怪。

7月25日

【23:00】香港代表團團長施文信周四接受傳媒訪問時表示，港隊將與其他代表團「夾船」進場，但未知同船「乘客」是誰。他又說港隊船隻上有洗手間，「不是每艘船都有」，所以是好消息。

【13:00】各個國家或地區代表團陸續公布持旗手，英國代表團周四公布，「跳水王子」戴利將與賽艇的歌洛娃一起持旗。

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7月18日

法國政府開始限制塞納河畔（Seine River）附近範圍，架起大量圍欄，遊客和當地居民必須申請並出示QR Code方能通過。巴黎市中心多個地鐵站亦已關閉，開幕禮兩天後才重新開放。

巴黎奧運｜塞納河一帶加強保安。（Getty Images）

巴黎奧運｜塞納河一帶加強保安。（Getty Images）

巴黎奧運｜塞納河畔已搭建觀眾席，為開幕禮最後準備。（Getty Images）

巴黎奧運開幕禮焦點

1. 塞納河上舉行

巴黎奧運以「創新」為宗旨，開幕禮有別於過往在大型綜合運動場舉行，破天荒移師著名地標塞納河上演。備受關注的各代表團運動員進場儀式，將以遊船運載205個代表團，沿途舉行各種表演，開幕禮整條路徑全長6公里，由奧斯特利茨橋出發，穿越巴黎市中心，以巴黎十六區的特羅卡德羅為終點。

特羅卡德羅為夏樂宮所在地，正好與艾菲爾鐵塔相對望，該處將會舉行開幕禮的最後部份，包括傳統文化表演。

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夜景中塞納河舉行的奧運開幕禮令人期待。（Getty Images）

2. 預計港隊第82隊進場

開幕禮穿各支代表團的出場次序，將根據主辦國語言的字母順序。奧運起源地希臘依然是首支進場的隊伍，難民隊緊隨其後。

相關資料有待官方正式公布，根據維基，香港（法文Hong Kong, Chine）排第82，在洪都拉斯之後、匈牙利之前；東道主法國最後進場，後屆及下屆主辦國澳洲及美國，將排尾三及尾二亮相。

3. 各國陸續公布持旗手

各個代表團陸續公布開幕禮持旗手人選，香港隊由張家朗與何詩蓓兩名東京奧運獎牌得主持旗，眾望所歸。

至於其他代表團持旗手，最具星味的當數NBA球星勒邦占士為美國持旗，他的女拍檔會是網球手歌芙（Coco Gauff）。希臘的持旗手是「字母哥」艾迪杜高普，廣為香港球迷熟悉的戴資穎將領中華台北進場，意大利選擇跳高美男譚貝利（Gianmarco Tamberi）最具睇頭，曾效力利物浦的拿比基達（Naby Keita）亦為畿內亞持旗。至於壓軸出場的東道主法國，將由奧運金牌泳手Florent Manaudou與45歲的女子鐵餅名將Mélina Robert-Michon領軍。

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即將7戰奧運的女子鐵餅名將與奧運金牌泳手，將會持旗領東道主法國壓軸出場。（Getty Images）

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