內塔尼亞胡訪美　將分別與拜登特朗普會面

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出訪美國，並分別與總統拜登（Joe Biden）及前總統特朗普（Donald Trump）會面。



白宮及內塔尼亞胡辦公室7月23日分別發表聲明，指拜登和內塔尼亞胡25日在華盛頓會面。

圖為2023年10月18日，以色列特拉維夫，美國總統拜登訪問以色列並擁抱以色列總理內塔尼亞胡。（Reuters）

內塔尼亞胡24日將會到華盛頓國會山莊發言，他會拜登會面後，26日前往佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與特朗普會談。

特朗普多次形容自己是以色列的可靠盟友，他在執政期間下令美國大使館由特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷（Jerusalem），並推動以色列與巴林和阿聯酋恢復雙邊關係。

他在社交平台Truth Social稱，自己的首個任期為中東地區帶來和平及穩定，甚至促成簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），揚言會再來一次。

2017年5月，內塔尼亞胡接待到訪耶路撒冷的特朗普。（Reuters）

特朗普亦同時批評今屆大選的潛在對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris），認為對方沒能力阻止全球衝突。