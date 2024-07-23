內塔尼亞胡訪美國飛抵華盛頓 美媒：要求與特朗普私下會面
撰文：王海
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）7月22日飛抵華盛頓。美媒指，內塔尼亞胡要求本週訪美期間與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面。
美國政治新聞網（Politico）22日報道，內塔尼亞胡本週訪美，將與總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）會面。他24日在國會發表演說。
報道引述2名知情人士表示，內塔尼亞胡要求本週訪美期間與特朗普會面，特朗普方面尚未正式同意，但也沒有拒絕。消息人士指，雙方的會面有可能在佛羅里達州舉行，或者在本週稍後，特朗普於北卡羅萊納州舉行競選集會之後進行。
內塔尼亞胡曾是特朗普親密的政治盟友，不過在2020年總統選舉之後，特朗普仍在質疑選舉結果時，內塔尼亞胡就祝賀拜登勝選，令特朗普感到震驚，兩人關係因此破裂。
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