中國外長王毅會見老撾總理宋賽

中共中央政治局委員、外交部長王毅於7月25日至27日出席在老撾萬象舉行的中國—東盟（10+1）外長會、東盟與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會，並對老撾進行正式訪問。當地時間7月25日上午，王毅在萬象與老撾政府總理宋賽（Sonexay Siphandone）舉行會談。



中國外交部發言人毛寧23日公布王毅出訪老撾的消息。

圖為2024年4月10日，鏡頭下老撾磨丁市一路邊廣告牌宣傳當地的購物商場。（Lauren DeCicca/Getty）

毛寧指出，在當前全球經濟增長放緩，地緣衝突嚴重的背景下，東亞形勢總體保持穩定，區域經濟一體化持續推進，讓本地區繼續成為發展的引擎，合作的高地是地區各國人民的共同願望和普遍心聲。中方期待通過此次系列外長會進一步凝聚各方共識，為十月東亞合作領導人會議做好政治和成果準備。

毛寧表示，中方願意同地區國家一道弘揚和平共處五項原則，促進地區和平穩定與發展繁榮，加快推進中國東盟自貿區3.0版談判，高質量共建「一帶一路」，辦好中國—東盟人文交流年，推動構建更為緊密的中國東盟命運共同體，高質量實施區域全面經濟夥伴關係協定，促進區域產業鏈、供應鏈穩定暢通，拓展新興產業合作，推進區域經濟一體化，倡導普惠包容的經濟全球化，堅定支持東盟團結和共同體建設，維護以東盟為中心開放包容的區域架構，倡導平等有序的世界多極化，妥善處理熱點敏感問題，為地區形勢注入更多的穩定性和正能量。