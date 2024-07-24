王毅與烏克蘭外長廣州會晤　庫列巴：願意並準備同俄方對話談判

中國外長王毅7月24日上午與訪華的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在廣州會晤。據中國外交部引述庫列巴指，烏方重視中方意見，認真研究中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，烏方願意並準備同俄方開展對話談判。



路透社引述來自烏方的消息人士指，會晤歷時逾3小時，是非常深入與具體的會談，時間比原定計劃還要長。

中國外交部發言人毛寧24日介紹，王毅表示中國和烏克蘭互為友好國家，雙方交往歷程中沉澱下來的都是友誼與合作，兩國十幾年前就建立戰略夥伴關系，彼此相互尊重、平等相待，互利合作持續推進。

王毅談到兩國元首強調要從長遠角度看待和謀劃兩國關系，把中歐關係和雙邊合作向前推進，應當以此為遵循，保持溝通交流，增進彼此互信，賡續傳統友誼，促進人民友好，推動中烏關係健康穩定發展。

王毅又表示，中國共產黨二十屆三中全會開啟新一輪全面深化改革的征程，中國全面推進中國式現代化將為各國人民帶來新的機遇，烏克蘭是首批支持和參與共建「一帶一路」的國家之一，近年來中國一直是烏克蘭最大的貿易夥伴和農產品最大出口國，今年上半年雙邊貿易額呈現快速增長勢頭，展現兩國合作的空間和潛力。

中國外交部發言人毛寧2024年4月10日主持例行記者會。（中國外交部官方網站）

他指雙方應當發揮兩國合作機制的作用，加強各領域的務實合作，中方將繼續擴大自烏克蘭糧食進口，共同維護物流通道暢通和國際糧食安全，感謝烏方在衝突爆發初期為中國公民特別是留學生撤離提供的幫助，希望烏方繼續採取有效措施，確保在烏中方人員和機構的安全。

毛寧又介紹指，兩國外長就烏克蘭危機交換意見，王毅指出，烏克蘭危機已經進入第三個年頭，衝突還在持續，並存在升級外溢的風險，中方始終堅定致力於推動危機政治解決，習近平主席提出「4個應該」為此提供重要遵循。在此基礎上，中國還和巴西聯合發表了六點共識，涵蓋衝突規範三原則、和談方案三要素、人道保護三關切，以及防止核風險、保障產供鏈穩定等重要內容，凝聚國際社會最大公約數，得到廣泛響應支持。

中方認為，所有衝突的解決最後都要回到談判桌前，一切爭端的化解總要通過政治途徑實現，近期俄烏雙方都不同程度地發出願意談判的信號，雖然條件時機還不成熟，但中方支持一切有助於和平的努力，願意繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性的作用，中方關注烏方的人道主義局勢，將繼續向烏克蘭提供人道主義物資援助。

2024年4月4日，北約外長會議舉行期間，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，右）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行會晤。（Reuters）

中方引述庫列巴表示，中國是一個偉大的國家，烏中互結為戰略夥伴，也是重要的經貿合作夥伴，烏方支持中方在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國，又指烏方希望共同落實好兩國元首的重要共識，夯實政治互信，激活經貿、農業等各領域的合作，加強地方友城交流。

他稱烏方高度讚賞中方為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設作用，烏方重視中方的意見，認真研究中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，烏方願意並準備同俄方開展對話談判，當然談判應當是理智和有實質意義的，旨在實現公正持久的和平。