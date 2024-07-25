歐盟將對中國製生物柴油徵收臨時反傾銷稅　中國商務部回應

撰文：許懿安
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中國商務部新聞發言人何詠前7月25日在發布會回應記者提問。歐盟委員會19日發布文件稱，將在4週內對自中國進口的生物柴油徵收12.8%至36.4%的臨時反傾銷稅。有記者就此請求商務部發言人回應。

中方注意到，歐盟委員會7月19日發佈對華生物柴油反傾銷調查初裁披露，擬對進口自中國的生物柴油徵收臨時反傾銷稅，並指出，歐方徵稅措施只會抬高相關產品成本，損害歐盟相關產業和消費者利益，破壞歐盟綠色轉型進程和中歐經貿合作大局。

何詠前對此表示，中方注意到，歐盟委員會7月19日發布對華生物柴油反傾銷調查初裁披露，擬對進口自中國的生物柴油徵收臨時反傾銷稅。中方對歐方在生物柴油行業的保護主義行徑表示高度關切。

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

發言人指出，歐盟是全球最大的生物柴油消費地，自中國進口生物柴油是為了滿足歐盟市場巨大的消費需求，加快實現自身綠色轉型和節能減排目標。中方多次強調，歐方徵稅措施只會抬高相關產品成本，損害歐盟相關產業和消費者利益，破壞歐盟綠色轉型進程和中歐經貿合作大局。

何詠前表示，中方一貫主張合理審慎使用貿易救濟措施，敦促歐方不要貿然採取貿易保護主義措施，與中方通過對話協商解決彼此關切。

歐盟旗幟：2024年7月17日，在新一屆歐洲議會全體會議舉行當天，歐盟旗幟在法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的議會大樓內懸掛。（Reuters）
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