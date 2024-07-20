越南領導人阮富仲去世　繼任者之爭或加劇

越南共產黨中央總書記阮富仲去世，享年80歲。他領導越南長達13年，帶領國家實現快速經濟增長，取得突破性外交進展，並開展「熔爐」反貪腐運動淨化了官場。



阮富仲去世給越南政壇留下權力真空，爭奪接班人的競爭將更加激烈。受訪學者認為，越南可能會發生一場接班危機，但核心的經濟和外交政策應能夠保持穩定。

越通社星期五（7月19日）發公告稱，阮富仲在長時間患重病後，因年老體弱，於星期五下午1時38分（新加坡時間下午2時38分）在河內108中央軍隊醫院去世。越南政府將為他舉行國葬。

近幾年來，阮富仲的健康每況愈下。他自去年底起缺席多場重要活動，包括國家主席蘇林和國會主席陳青敏的宣誓就職儀式，最後一次公開露面是6月20日歡迎俄羅斯總統普京到訪。

越共中央政治局曾在星期四（18日）發布通知稱，阮富仲須優先及專注於接受積極治療，由蘇林暫代職務。

中越關係：2023年12月12日，剛剛抵達河內的中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記阮富仲舉行會談。（新華社）

蘇林領跑接班人之爭 政策不會有大轉彎

在越共體制中，當總書記不能履職時，應由常務書記處暫時代理，但阮富仲等領導人並未遵循這一規則。一名知情人士告訴英國廣播公司（BBC）越南語頻道，阮富仲在星期三（17日）下午陷入深度昏迷前，選擇了蘇林代為執行總書記職務。

這標誌着蘇林在接班人之爭中的領先位置。知情人士說，由於蘇林在反貪腐運動中發揮重要作用，阮富仲非常信任他。

觀察人士認為，蘇林非常可能接任總書記，不過這只是臨時安排。越共十四大將於2026年召開，誰能最終成為一把手還有待觀察。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院越南項目研究員潘春勇接受《聯合早報》採訪時說，越南的政治內鬥將加劇，面臨一段不確定、但不會明顯不穩定的時期。

法國國防學院戰略研究所研究主任、越南問題專家特雷格洛德（Benoit de Treglode）受訪時說，越共的合法性來自經濟增長，「他們不能嚇跑外國投資者，因此維護越南的政治穩定是蘇林的首要任務。」

阮富仲任上大力推行「竹子外交」，展現了一種既不親美也不親中的「越南方式」。一些人擔心領導班子變動會改變越南的經濟和外交政策，對外國投資造成影響。

潘春勇說，竹子外交一直是越南外交政策的核心，「越南受益於在美國和中國之間維持平衡立場，這幫助越南吸引了外部資源，促進經濟發展，因此阮富仲的繼任者沒有理由改變它。」

越共中央總書記阮富仲2023年9月迎接來訪的美國總統拜登，雙方轉往越共中央總部會談。拜登此訪，兩國關係將提升至戰略層級。（Reuters）

反貪熔爐熊熊燃燒 新領導層須採取平衡

在阮富仲的領導下，越南經濟蓬勃發展。過去10年，越南國內生產總值（GDP）年均增長率為5.8%，即使在冠病大流行期間也保持不錯的增速。

更引人矚目的是阮富仲發起的「熔爐」反貪腐運動，已導致越南成千上萬政商界顯要，包括地方政府官員和企業高管被起訴、判刑或被迫辭職，國家主席、國會主席、副總理和政治局委員等一大批高層在過去兩年落馬。

「熔爐」在一定程度上淨化了越南官場，但也產生了消極不作為的風氣，有時甚至導致公共行政陷入癱瘓。民眾對巨大的貪腐金額感到驚訝，對官僚系統廉潔性的信心反而降低。還有批評人士抨擊阮富仲打擊貪腐是出於政治動機，藉此打壓政治對手，並加強對異見的壓制。

總部設在斯洛伐克的智庫中歐亞洲研究所研究員烏特（David Hutt）告訴《聯合早報》：「阮富仲留下的越共相比以往更加集權，更加壓制不同聲音，權力制衡遭到破壞，這可能導致越南將來出現強人政治。」

潘春勇說，越南新領導班子須在保持政策連續性和推進改革之間掌握平衡，尤其是在反貪腐方面。「領導層應對這些挑戰的能力，將決定未來幾年越南的政治格局和發展。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

