賀錦麗晤內塔尼亞胡：不會對加沙危機保持沉默

美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）星期四（7月25日）先後與訪問華盛頓的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦雅胡或內坦亞胡）舉行會談，料將成為民主黨總統候選人的賀錦麗表明，她不會對加沙地帶的人道主義危機「保持沉默」。



這是拜登在宣布放棄尋求連任後，首次在白宮接見外國領導人，也是他就任以來，首次在白宮與內塔尼亞胡見面。

兩人的關係在中東局勢岌岌可危之際益發緊繃，但拜登25日在橢圓形辦公室笑容滿面地與內塔尼亞胡親切交談，短暫的友好氣氛，掩蓋了兩人之間因加沙戰爭和美國推動停火而產生的深層矛盾。

拜登沒有在記者在場時談及以哈局勢，而是把發言權交給內塔尼亞胡，內塔尼亞胡則利用這個機會對拜登給予以色列的支持表示感謝，稱期待在未來幾個月繼續與拜登攜手合作。

2024年7月25日，美國副總統賀錦麗（ Kamala Harris）在艾森豪威爾行政辦公樓（Eisenhower Executive Office Building）會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

另據路透社報道，賀錦麗25日也同內塔尼亞胡會面，人們關注的是如果她當選美國總統可能如何改變美國對以色列的政策。

獲拜登支持接棒成為民主黨總統候選人的賀錦麗說，她和內塔尼亞胡就加沙地帶的人道局勢進行了「坦誠」會談，她重申，「以色列有權自衛。如何自衛很重要」。

賀錦麗在會後告訴記者，她明確地告訴內塔尼亞胡，她對加沙地帶嚴峻的人道局勢嚴重關切。

賀錦麗說，不能對這些悲劇視而不見，並強調她「不會保持沉默」。

2024年7月25日，美國副總統賀錦麗（ Kamala Harris）在艾森豪威爾行政辦公樓（Eisenhower Executive Office Building）會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

拜登當天早前在與內塔尼亞胡會談時，敦促內塔尼亞胡結束持續了九個月的加沙戰爭。這是自去年10月7日哈馬斯突襲以色列南部，拜登隨即訪問以色列以宣誓美國對以色列的支持以來，拜登再次和內塔尼亞胡面對面會談。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）說，以色列和控制巴勒斯坦地區的哈馬斯武裝分子在停火談判方面仍然存在分歧，但「我們現在比之前更為一致了」。

他說：「雙方都必須做出妥協。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

