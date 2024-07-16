巴勒斯坦兩大政治勢力和談梅開二度　北京再出手

法新社援引消息人士的話稱，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯，Hamas）與巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）的高級官員將於7月20日和21日在北京會面，以重新尋求和解。據稱，哈馬斯代表團將由駐卡塔爾的領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）率領，而法塔赫代表團將由副領導人阿魯爾（Mahmoud Al-Aloul）率領。據悉，此次在北京會面的目的是「是通過對過去協議的承諾來結束分裂狀態，並就下一階段巴勒斯坦各團體之間的關係達成一致」。早在今年4月，哈馬斯和法塔赫就曾在北京第一輪磋商，就推進巴內部和解深入坦誠對話。



中國外交部的回應也基本給出了證實。外交部發言人林劍表示，中方一貫支持巴勒斯坦各派通過對話協商實現和解團結，願為巴各派開展和解對話提供平台、創造機會。中方同有關各方的努力方向是一致的，願同各方加強溝通協調，為實現巴勒斯坦內部和解這一目標共同努力。如有消息，中方將適時發布。

巴勒斯坦的兩大主要政治勢力，哈馬斯和法塔赫，能夠坐在了同一張談判桌前，就已經是一則令人振奮的消息。哈馬斯和法塔赫，作為巴勒斯坦內部的兩大政治勢力，一直因為政見不同而處於分裂狀態，哈馬斯主張通過武裝鬥爭來爭取巴勒斯坦的獨立，而法塔赫則更傾向於通過和平談判來解決爭端。這種分歧和爭鬥，不僅導致了巴勒斯坦內部的動盪和分裂，也加劇了與以色列之間的衝突。

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）。（Getty）

雙方也可能意識到外部的壓力持續增加，正是內部團結的重要時刻。在4月的會面中，哈馬斯和法塔赫的代表們就表達過放下了過去的恩怨和分歧，共同討論結束內部分裂、加強內部團結的議題。據透露，雙方在會談中表達了對和平的渴望和對未來的憧憬。

隨着時間的推移，巴勒斯坦人民逐漸意識到，只有團結和和解，才能帶來真正的和平與繁榮，在北京的會面，正是這一意識覺醒的體現。據《阿拉伯新聞報》報道，會面是在中國政府的邀請和斡旋下進行的。中國政府一直致力於推動中東地區的和平與穩定，希望通過這次會面，能夠為巴勒斯坦內部和解和中東地區的和平穩定注入新的動力。

可以看得出來，繼在北京助力下，推動沙特和伊朗和解之後，中國再次扮演了中東和平進程的重要斡旋者，為中東內部團結奉獻了中國智慧。中方積極撮合，但不干預內部事務，這是中國和平外交政策的獨特之處。

以巴衝突：2024年7月13日，巴勒斯坦人稱以色列對加沙走廊南部汗尤尼斯馬瓦西（Al-Mawasi）地區一個帳篷營地發動襲擊。圖為13日的襲擊發生後，人們走出來檢視損毀情況。（Reuters）

這將為推動巴勒斯坦政治解決奠定堅實基礎，從而進一步影響美國在中東的影響力。美國一直將中東視為自己的「後花園」，對中東地區的局勢有着深遠的影響。隨着中國在中東地區的影響力逐漸增強，美國在中東地區的地位也受到了挑戰。哈馬斯和法塔赫在北京的一而再再而三的會面，無疑是中國在中東地區影響力提升的一個重要標誌。

當然，也要清醒地認識到，任何談判和調解工作都不是一蹴而就的。哈馬斯和法塔赫要談起來很困難。巴勒斯坦的政治分裂主要體現在三個層面上：不只哈馬斯與法塔赫的長期分裂，也有地理上加沙與約旦河西岸的割裂，還有整體鬥爭路線上巴勒斯坦要採温和還是激進手段的路線分歧。

哈馬斯與法塔赫首次在北京和解會談，就沒有達成最終成果，如今梅開二度，看看能否修成正果。倘若不成，就再來第三輪，第四輪也無妨。當年巴以奧斯陸秘密談判還要談13輪。只要雙方在談，最終都會有一個積極的結果。沙特和伊朗的復交就是一個最有力的例證。