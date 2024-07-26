王毅晤英國外交發展大臣林德偉　願發展穩定互惠中英關係

中國外交部7月26日公布，外交部長王毅在老撾萬象會見英國外交發展大臣林德偉（David Lammy）。王毅表示，中英同為聯合國安理會常任理事國、世界主要經濟體，兩國交流領域廣泛、合作基礎雄厚、利益深度交融，中英關係互利共贏有目共睹。



王毅稱，中國將進一步全面加深改革，大力推動高質量發展和高水平開放，將給包括英國在內的各國帶來更多機遇，雙方可以優勢互補、合作共進，中方重視英方表示將從長遠和戰略角度看待對華關係，願同英方一道，發展穩定互惠的中英關係，釋放合作潛能，助力各自發展，同時加強國際事務溝通協調，承擔應盡職責，共促世界和平。

2024年7月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在萬象會見英國外交發展部長林德偉。（中國外交部）

他還指，中方願與英方構建積極穩定的雙邊框架，暢通交往渠道，雙方應樹立正確的政策導向，秉持平衡、務實、開放、合作態度，為兩國各界提供穩定正面預期，妥善管控分歧，在平等和相互尊重基礎上開展溝通交流，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

林德偉則說，英中是重要合作夥伴，英方願同中方保持溝通交往，發展可預測、相互尊重和長期穩定的英中關係，英方堅持一個中國立場沒有改變，期待與中方加強人文、教育、衛生健康、科技創新、氣候變遷等各領域合作，英方重視中國在國際事務中的重要影響和作用，希共同應對全球性挑戰。

雙方亦烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換意見。