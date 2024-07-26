老撾東盟外長會｜王毅分別晤日韓外長　籲管控分歧　擴大貿易合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅7月26日以東南亞國家協會（ASEAN）外長會議為契機，分別與日本外相上川陽子、韓國外長趙兌烈舉行雙邊會談。王毅在2會議中皆表示，昐與兩國求同存異，擴大共同利益。



中日關係：處不進則退階段

王毅表示，當前中日關係處於不進則退的關鍵階段。中國的對日政策始終保持穩定性、連續性。希望日方樹立客觀正確對華認知，奉行積極理性對華政策。雙方相向而行，維護雙邊關係政治基礎，加強互利合作，妥善管控分歧，真正把戰略互惠關係落到實處。

圖為2023年11月25日，中國外長王毅在韓國會見日本外相上川陽子（中國外交部）

王毅還就福島核污染水排海問題重申了中方立場，強調應確保利益攸關方有效參與、獨立取樣，建立長期國際監測機制。

上川陽子表示，日方致力於構建契合建設性、穩定的中日關係，日方堅持一個中國的立場沒有任何改變，中日合作領域廣泛，潛力巨大，同時也存在未決問題，日本半導體出口限制不針對任何特定國家，願同中方保持建設性的溝通，面對全球和地區衝突挑戰，日方願同中方一道，促進地區穩定繁榮。

中韓關係：加強經貿合作

王毅說，中韓是搬不走的近鄰，應踐行相互理解、相互支持，雙方各領域交往合作密切，利益深度融合，雙方關係只能搞好，不能搞壞。中方願同韓方一道，堅守建交初心，堅持夥伴定位，實現良性互動，推動中韓關係健康穩定發展。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年7月26日以東南亞國家協會（ASEAN）外長會議為契機，與韓國外長趙兌烈舉行雙邊會談。（中國外交部網站）

一是培育維護互信，雙方應求同存異，多做有利於增進彼此信任的事，避免外部因素干擾衝擊。二是擴大共同利益，加快推進中韓自貿協定第二階段談判，拓展高端製造、生物製藥、人工智能等新興領域合作。三是改善國民感情，鼓勵兩國地方、教育、體育、媒體等加強交流。

王毅強調，中方將給包括韓國在內的世界各國帶來巨大合作機遇。歡迎韓國企業繼續深耕中國市場，擴大對華投資合作。中韓是自由貿易和經濟全球化的受益者，應共同抵制經濟問題政治化、泛安全化，維護自由貿易體系和產供鏈暢通。

針對朝鮮半島局勢，王毅稱中方不願看到半島生戰生亂，呼籲有關各方共同為緩和局勢、推進半島問題政治解決發揮建設性作用。

外交部長王毅2024年7月26日以與韓國外長趙兌烈舉行雙邊會談。（中國外交部網站）

趙兌烈表示，韓方重視並致力於加強對華關係，期待加強雙方各層級交往，開展建設性對話，持續發展韓中戰略合作夥伴關係。韓方願同中方一道，增進兩國國民友好，增強雙邊關係韌性。韓方尊重一個中國的立場沒有改變，清楚台灣是中方的核心利益。