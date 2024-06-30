王毅會見韓國前總理李海瓚　籲盡快查明電池工廠火災肇因

中共中央政治局委員、外交部長王毅6月29日在北京會見來華出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會的韓國前國務總理李海瓚。



王毅表示，閣下是韓國資深政治家，多年來始終致力於發展中韓友好，中方對此高度贊賞。和平共處五項原則發軔於亞洲，是亞洲為國際關係作出的重要和寶貴貢獻。今年是五項原則發表70周年，從和平共處五項原則邁向構建人類命運共同體，是此次紀念大會的主題,與會各國朋友就此形成重要共識並發表《北京宣言》，這譜寫了國際關係史上又一重要篇章。韓國是中國的近鄰，雙方是天然的夥伴。中方願與韓方共同努力，推動中韓關係健康穩定持續發展。希望韓國各界朋友繼續為此發揮重要作用，推動韓國社會樹立正確對華認知，加強中韓兩國人民的聯繫和友誼。

中共中央政治局委員、外交部長王毅6月29日在北京會見來華出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會的韓國前國務總理李海瓚。（中國外交部網站）

中共中央政治局委員、外交部長王毅6月29日在北京會見來華出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會的韓國前國務總理李海瓚。（中國外交部網站）

王毅說，近日韓國京畿道華城電池工廠火災事故造成多名中國公民傷亡，中方對此高度關注。他專門到中國駐韓國使館致哀，表達了慰問之情。韓方應盡快查明事故原因，做出負責任處理，同時防止類似悲劇再次發生。

李海瓚表示，感謝中方邀請他出席此次紀念大會，昨天他認真聆聽了習近平主席在大會上發表的重要講話，很受感動，很有共鳴。中方始終恪守和平共處五項原則，致力於和平解決各種紛爭，引領和維護了亞洲地區的和平穩定。中方這種包容普惠的態度對當今世界至關重要。韓國各界重視韓中關係，願繼續加強同中方各層級交往，推動兩國關係持續向前發展。

雙方還就朝鮮半島局勢等共同關心的問題交換了意見。