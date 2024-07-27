美國防部向菲律賓認錯　新冠肺炎全球流行期間宣傳詆毀中國疫苗

6月14日，美國國防部被曝曾在疫情期間發動秘密心理戰，抹黑中國疫苗，造成菲律賓數以萬計民眾染疫身亡。但時至今日，美方一直對此緘默無語。



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據路透社7月26日報道，一份官方文件顯示，五角大樓6月25日已向菲方承認，他們於疫情期間在菲律賓散布旨在詆譭中國疫苗的宣傳，同時承認 在此過程中「犯了一些錯誤」。

「美軍方承認：我們犯了一些錯誤」

報道稱，本月早些時候，菲律賓前總統杜特爾特的發言人羅克（Harry Roque）曾在播客節目上，首先引用了這份文件中的內容，即美方曾就抹黑中國疫苗一事對菲方做出回應。

路透社查閱了該文件，並從一名消息人士那裏證實了文件的真實性。美菲雙方均未公開發布該文件。

根據文件內容，五角大樓曾在6月25日告訴菲律賓外交部和國防部，該部門「確實曾向菲律賓人發出了質疑科興疫苗安全性和有效性的信息」，同時承認，他們「在疫情相關的信息傳遞中犯了一些錯誤」。同時，五角大樓向菲方保證，2022年以來，美軍方「已大大改善了對信息行動的監督和問責制」。

五角大樓官員還得出結論，他們開展的反疫苗運動「與其優先事項不一致」。文件顯示，美軍方告訴菲官員，特工們「2021年8月就停止了有關疫情起源和疫苗等新冠疫情相關信息傳遞」。

路透社稱，菲律賓國防部和外交部沒有回應置評請求。美國國務院建議記者詢問五角大樓。

圖為2021年11月17日，菲律賓奎松市一名醫護人員接種輝瑞新冠疫苗作為加強劑。（Reuters）

五角大樓發言人皮特·阮則拒絕證實文件中提到的美國回應。他承認，五角大樓確實曾在「社交媒體上發布有關科興的安全性和有效性的內容」，但同時辯稱，經初步審查，美軍方「對有關報道中提到的、與菲律賓有關的、令人不安的社交媒體內容沒有責任」。

當被問及涉及抹黑中國疫苗的社交媒體賬戶，是否由美軍承包商或美政府其他非軍事合作夥伴處理時，彼得·阮拒絕回答。他還拒絕回答有關美軍在中亞和中東地區的反疫苗虛假宣傳工作的問題。

「我們考慮的是如何把中國拖下水」

路透社6月14日發布獨家調查報道，美國國防部在新冠疫情最嚴重的2020年和2021年發起秘密心理行動，不斷用虛假賬號在社交媒體上散播關於中國科興疫苗和其他抗疫援助的虛假信息。

美官員曾直言不諱稱，「我們考慮的不是公共衞生，而是如何把中國拖下水」，因美國沒有及時與他國分享疫苗而「只能抹黑中國的疫苗」。

美軍此行動特別針對但不限於菲律賓，還曾針對位於中亞、中東和東南亞的其他發展中國家。路透社在社交媒體X平台上發現了至少300個美軍操縱的相關虛假帳號，幾乎全部於2020年夏天成立，併集中使用「中國就是病毒」的口號，其中一個賬號聲稱中國的疫苗「可能是老鼠藥」。

報道還援引三名前美軍官員稱，此次行動是由時任美國太平洋陸軍特種作戰部指揮官布拉加（Jonathan Braga）力推。行動結束後，布拉加於2021年8月晉銜中將，升任為現在的美國陸軍特種作戰司令部司令。

在東南亞國家中，菲律賓是受新冠病毒影響最嚴重的國家之一。根據世界衛生組織的數據，到2024年，疫情已導致近6.7萬菲律賓人死亡，感染人數已超過400萬。

為了揭露五角大樓的反疫苗虛假宣傳運動，路透社採訪了二十多名現任和前任美國官員、軍事承包商、社交媒體分析師、學術研究人員和公共衞生專家。公共衞生專家直言，美國軍方這種宣傳活動根本站不住腳，「是將無辜的生命置於危險之中」。

由於路透社的調查，菲律賓參議院外交關係委員會就此事舉行了聽證會，並尋求美國的回應。

在6月25日的聽證會上，菲參議院外交關係委員會主席、小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的姐姐伊梅（Imee Marcos）將美軍方此次行動描述為「邪惡、惡劣、危險、不道德」。她質疑美軍方此舉是否違反了國際法，並質疑菲律賓政府是否有任何法律補救措施。

對於美軍方的秘密行動，羅克不久前在社交媒體上說：「超過6萬菲律賓人死於新冠。如果沒有這場針對科興疫苗的虛假資訊行動，他們中許多人可能會活下來。」

圖為菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）發言人羅克（Harry Roque）。（X@attyharryroque）

美國蓋澤爾醫學院的傳染病專家丹尼爾·盧西指出，美國此舉是「不可辯解的」，「聽聞美國政府這麼做，我極為驚愕、失望和幻滅」。曾任美國國家情報委員會主席的格雷格·特雷弗頓也認為，在疫苗問題上如此造謠抹黑，美國「越線了」。

「美方應對自己的惡行作出交代」

6月18日，中國駐菲律賓使館發言人就美國軍方發動秘密心理戰抹黑中國疫苗發表聲明。

聲明指出，中國是負責任大國，新冠疫情期間向各國積極提供疫苗等全球公共產品，是第一個向菲律賓援助抗疫物資和疫苗的國家。中菲兩國守望相助，開展抗疫合作，為世界最終戰勝疫情做出重要貢獻。但中菲抗疫合作經歷了很多艱難曲折，其中一個重要原因就是某些域外國家和勢力的蓄意阻撓破壞，兩國人民對此堅決反對並進行了有力鬥爭。過去兩年，陸續已有一些內幕曝光。上述報告的出台，終於使有些真相天下大白。

美軍的做法令人憤慨，美國的虛偽雙標和邪惡本質暴露無遺。美國整天把尊重人權掛在嘴邊，但在事關菲律賓人民生命健康這個最大的人權上卻恰恰相反，幹着草菅人命的事情。美國把對盟友的承諾堅如磐石喊得震天響，但到抗疫這種需要同舟共濟的關鍵時刻卻美國優先，讓菲律賓人民孤立無援。美國滿口仁義道德，實際上不但不幫助菲律賓人民，無視菲律賓民眾生命健康，反而出於地緣政治私利千方百計阻止菲律賓人民獲得中國援助。在新冠疫苗這樣涉及全球公共衞生的重大問題上造謠欺騙，敢冒天下之大不韙。

人無信不立，國無德不強。如果美國真是自己宣稱的樣子，就應該停止炮製散布針對別國的虛假信息，切實承擔大國應盡的責任，切實尊重地區國家維護民眾健康福祉和地區和平穩定的努力。

6月28日，中國駐菲律賓使館發言人強調，新冠疫情期間，同樣是出於地緣政治私利，在中菲人民攜手抗疫之際，美方不僅在疫苗問題上奉行美國優先，而且不擇手段造謠抹黑中國疫苗和抗疫物資，給中國對菲疫苗和抗疫物資援助使絆設障，導致數以萬計的菲民眾染疫而亡，嚴重危害地區和各國人民生命健康。

「菲律賓人民和國際社會有權知道背後真相。為何美國駐菲使館一直對此緘默無語？美方應該對自己的惡行向菲律賓和世界人民作出一個負責任的交代。」發言人強調稱。