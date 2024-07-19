英國首份新冠獨立調查報告　批評政府應對準備失誤辜負國民

英國7月18日發表首份新冠疫情調查報告，批評政府在應對疫情的準備工作上，從流程、規劃和政策存在失誤，辜負全國公民。該份長達83,000字的報告列出「幾個重大缺陷」，包括應對方案針對「錯誤的流行病」，指當局過去擬定的應急計劃以流感為基礎，不足以應對全球性爆發的疫情，但21世紀初已曾有4次大規冠狀病毒爆發，報告呼籲進行徹底改革。



圖為2021年3月29日，英國倫敦新冠疫情流行期間，醫院St Thomas' hospital 旁邊的牆上，以畫上心型以紀念死去患者。（Reuters）

這項獨立調查由前首相約翰遜（Boris Johnson）發起，以檢討英國對新冠疫情的處理和影響。調查由前上訴法院法官哈勒特（Heather Hallett）主持，預定將共發表9份報告，下一份報告主題為核心決策和政府管理，預計將於2025年發布。

首份報告指出，截至2023年12月為止，英國的新冠死亡個案超過23.5萬宗。如果當局在疫情爆發前有更好準備，部份財政和人命損失本可避免 。

應急系統存在嚴重缺陷

哈勒特表示，國家犯了嚴重錯誤，應急系統也存在嚴重缺陷，包括處理流程、規劃和政策，辜負了4個構成國的公民，絕不容許再次發生。

報告提出，負責應急的部門和系統「錯綜複雜」，而英國於2011年起制定應對疫情的策略，已經過時且缺乏適用性，包括缺乏追蹤和隔離的內容。

此外，民眾健康改善放緩、健康不均擴大，以及心臟病、糖尿病和肥胖等慢性疾病高企，使該國醫療系統變得脆弱。

圖為2020年4月20日，新冠疫情肆虐期間，北愛爾蘭一家藥房的職員戴著面罩和口罩工作。（Reuters）

報告點名前衛生大臣侯俊偉（Jeremy Hunt，又稱亨特）及夏國賢（Matt Hancock），稱在糾正應急計劃方面「缺乏充足領導」。

哈勒特提出10項改革建議，包括徹底簡化應急系統，至少每3年舉行一次全國範圍內的應對疫情演習，以及建立一個單一、獨立的法定機構，負責整個系統的準備和應對。

圖為2024年7月18日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，右）在英國胡士托布萊尼姆宮舉行的歐洲政治共同體會議上發言。（Reuters）

施紀賢：將致力吸取教訓

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，報告印證許多人一直的想法，就是政府對應對新冠疫情的準備不足，而且所有四個國家的流程、規劃和政策，都讓英國國民失望。他表示，本屆政府將致力汲取教訓，作好準備以免未來遭受任何疫症影響。