王毅晤布林肯：美國對華打壓變本加厲　中美關係面臨挑戰在上升

中國外交部長王毅7月27日在老撾萬象應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），據中方指，他談到美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲，中美關係面臨的風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口。



中國外交部指，雙方就當前中美關係交換意見，同意繼續保持各層級溝通，進一步落實好兩國元首三藩市會晤達成的重要共識。

王毅說，過去3個月，雙方外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國民間往來也在增加，但必須指出，美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲，中美關係面臨的風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口，需要不斷校準方向，管控風險，妥處分歧，排除干擾，推進合作。

王毅2024年7月27日會見布林肯（央視影片截圖）

王毅表示，中方對美政策一以貫之，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。美方應切實將拜登總統的承諾落到實處，回歸理性務實的對華政策。雙方共同努力，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

王毅指，美方堅持錯誤的對華認知，總以自己的霸權邏輯鏡像中國，中國不是美國，也不想變成美國，中國不搞霸權、不搞強權，在和平與安全問題上是世界上紀錄最好的大國。

他稱中國共產黨二十屆三中全會通過進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大決定，「我們將堅守初心，聚精會神，為人民謀幸福、為民族謀覆興，堅持走和平發展道路，推動構建人類命運共同體。希望美方從這個決定中讀懂中國共產黨，讀懂中國的現在和未來。」

王毅說，台灣是中國的一部份，過去不是、將來更不會是一個國家，「台獨」與台海和平水火不容，「台獨」勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮「台獨」空間，朝着實現完全統一的目標努力。

2024年6月18日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與到訪美國的北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會面後，共同召開記者會。（Reuters）

王毅又談到仁愛礁問題，稱中方就管控局勢同菲方達成臨時性的安排，菲方應言而有信，不得再運送建築材料，美方不得再煽風點火，攪局生事，破壞海上的穩定。

王毅表示，中方在烏克蘭問題上的立場坦坦蕩蕩，將繼續堅持勸和促談，美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，中方反對抹黑栽贓，不接受施壓訛詐，將採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利。

據中國外交部指，布林肯表示美方積極致力於穩定美中關係，堅持一個中國政策，期待同中方保持經常性的溝通，繼續開展禁毒、人工智能等合作，願管控好雙方分歧，避免誤解誤判。

雙方還就加沙局勢、朝鮮半島形勢、緬甸問題等交換看法。