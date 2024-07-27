中國東盟外長會　王毅：支持東盟戰略自主

中國－東盟外長會7月26日在老撾萬象（Vieng Chan）舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅強調，中方將繼續堅定支持東盟戰略自主，支持以其為中心的區域合作機制，盡快完成中國－東盟自貿區升級版談判。



新華社26日報道，王毅與中國東盟關係協調國代表共同主持，東盟各國外長及東盟秘書長與會。

王毅稱，2024年是和平共處五項原則發表70周年，東盟倡導的「萬隆精神」、「東盟方式」與和平共處五項原則高度契合。

王毅稱，中方6月在北京舉行和平共處五項原則發表70周年紀念大會，中國國家主席習近平發表重要講話，強調五項原則至今仍在煥發強大生命力，構建人類命運共同體理念是新形勢下對五項原則最好的傳承和昇華。

2024年7月26日，中國－東盟外長會在老撾萬象（Vieng Chan）舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅同中國東盟關係協調國代表共同主持，東盟各國外長及東盟秘書長與會。（中國外交部網站）

王毅表示，近年來中國-東盟命運共同體建設邁出堅實步伐，取得豐碩成果，惠及雙方20億民眾，有力促進共同發展，中國式現代化將在改革開放中開闢更廣闊、更光明前景，並為世界各國尤其是東盟等國家帶來新的機遇。

王毅指，中國東盟對話合作走過33個年頭，邁入成熟穩定期，也成為亞太合作最富有成果和活力的典範，其中有四條重要經驗值得重視：一是堅持親仁善鄰，二是堅持以誠相待，三是堅持共同發展，四是堅持開放包容。

中方全力支持老撾履職東盟輪值主席國，願推動中國東盟實現高水平互聯互通，為更為緊密的中國-東盟命運共同體注入新動力。

2024年7月26日，中國－東盟外長會在老撾萬象（Vieng Chan）舉行。圖為王毅同中國東盟關係協調國代表共同主持，東盟各國外長及東盟秘書長等與會人員合影。（中國外交部網站）

在南海問題上，王毅闡述中方原則立場，各方積極評價中方為促進和平穩定所作努力，表示當前形勢下繼續堅持和平共處五項原則、弘揚「萬隆精神」至關重要，東盟支持中方提出的連串全球性倡議，高度讚賞中方對東盟中心地位的有力支持，高度評價雙方務實合作豐碩成果。

王毅說，願全面高效發揮雙方合作機制效能，拓展經貿投資、數字轉型、互聯互通、清潔能源、應對氣變等全方位合作，加強東盟中國全面戰略夥伴關係。

王毅稱，中方歡迎「南海行為準則」磋商取得積極進展，期待早日達成準則，各方讚賞中方願率先簽署《東南亞無核武器區條約》議定書，願共同致力於維護地區和平安寧。

會議亦通過《中國－東盟外長關於加強人道主義掃雷合作的聯合聲明》。