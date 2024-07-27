王毅晤布林肯談台灣與仁愛礁：台獨勢力每挑釁1次　中方必反制1次

中國外交部長王毅7月27日在老撾萬象應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），除了中美關係外，兩人也談及台海、仁愛礁、烏克蘭、緬甸等問題，王毅稱「台獨」與台海和平水火不容，台獨勢力每挑釁一次，中方必反制一次。



王毅說，台灣是中國的一部份，過去不是、將來更不會是一個國家，「台獨」與台海和平水火不容，「台獨勢力每挑釁一次，我們必會反制一次，不斷壓縮台獨空間，朝着實現完全統一的目標努力。」

王毅又談到仁愛礁問題，稱中方就管控局勢同菲方達成臨時性的安排，菲方應言而有信，不得再運送建築材料，美方不得再煽風點火，攪局生事，破壞海上的穩定。

王毅表示，中方在烏克蘭問題上的立場坦坦蕩蕩，將繼續堅持勸和促談，美方應停止濫施單邊制裁和長臂管轄，中方反對抹黑栽贓，不接受施壓訛詐，將採取堅決有力措施維護自身重大利益和正當權利。

2024年6月18日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與到訪美國的北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）會面後，共同召開記者會。（Reuters）

據中國外交部指，布林肯表示美方積極致力於穩定美中關係，堅持一個中國政策，期待同中方保持經常性的溝通，繼續開展禁毒、人工智能等合作，願管控好雙方分歧，避免誤解誤判。

雙方還就加沙局勢、朝鮮半島形勢、緬甸問題等交換看法。