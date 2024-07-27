日本佐渡金山入選世界文化遺產　韓國不再反對

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產委員會7月27日在印度新德里舉行會議，決定日本新潟縣的佐渡金山入選世界文化遺產。該處為爭議地點，韓國過去反對佐渡金山入選，至26日韓方表示與日本協商進入最終階段，暗指會在大會上同意。



佐渡金山2021年12月獲日本政府文化審議會選為力爭2023年入遺的候選地，韓國指戰時有朝鮮半島人員在此遭強迫勞動，一直提出反對，日本政府2022年2月提交推薦書，聯合國教科文組織指其內容不完備，要求次年度提交。

韓國外交部官員7月26日向傳媒指，在經歷艱難過程後，韓國與日本的協商進入最終階段，佐渡金山有望入遺，韓聯社指，此言暗指韓方會在7月27日舉行的聯合國教科文組織世界遺產大會上同意佐渡金山入遺。

日韓首腦會談：圖為2023年3月16日韓國總統尹錫悅與夫人金建希所乘飛機抵達東京羽田機場，鏡頭下飛機上日本與韓國國旗飄揚。（Reuters）

韓國官員解釋稱，日方已承諾將反映歷史，其次是日方已為此採取實質措施，主張與2015年軍艦島入遺有所不同的是，日方不僅作出承諾，而且還採取具體措施。據日本《朝日新聞》指，雙方就在當地展示朝鮮工人勞動歷史的方案達成協議。

佐渡金山入遺後，日本國內的世界遺產共計達到26處，包括21處文化遺產和5處自然遺產。