日本為二戰曾強制勞役遺址佐渡島金山申遺　中國促停止

日本方面正推進將二戰時期曾強制勞役的遺址佐渡島金山申請加入世界遺產，引發多國關注。中國方面譴責日本部分遺址存在違背中國、朝鮮半島和其他亞洲國家勞工本人意願的強制勞役，敦促日方停止。



2月11日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。趙立堅表示，強徵和奴役勞工是日本軍國主義在對外侵略和殖民統治期間犯下的嚴重罪行。

趙立堅指出，日本在此前類似申遺過程中曾承認，部分遺址有過違背中國、朝鮮半島和其他亞洲國家勞工本人意願的強制勞役，並許諾設立訊息中心紀念遇難者，但始終未見兑現。

趙立堅續指，如今，日本又無視鄰國痛苦記憶，試圖搞新的類似申遺，這隻會進一步招致憤怒和反對。日本應正視和反省歷史，以誠實、負責任的態度和實際行動妥善處理歷史遺留問題，取信於亞洲鄰國和國際社會。

當地時間1月28日，日本首相岸田文雄表示，將向聯合國教科文組織推薦佐渡島金山遺址申報世界文化遺產。韓國外交部當天以發言人名義發表聲明稱，日本政府不顧韓方多次警告，依舊決定為二戰時期強徵朝鮮半島勞工的現場——佐渡金山申遺，韓方對此深表遺憾，並嚴正敦促日方停止該舉措。

當天，韓國外交部還約見日本駐韓大使相星孝一，就日本決定為佐渡金山申遺表示抗議。