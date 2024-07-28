以色列戈蘭高地足球場遭炮火擊中　至少11人喪生　真主黨否認襲擊

以色列佔領的戈蘭高地（Golan Heights）一個足球場7月27日遭火箭擊中，至少11死13傷，當中包括兒童。以軍指火箭由黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發射，但對方否認指控。



路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，以軍表示事發於戈蘭高地邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）村莊的一個足球場，死者年齡介乎10至20歲。以色列救援部門較早時指，9人遭來自黎巴嫩的火箭擊中受傷，全部人情況危殆。

一名醫護人員形容，事發後現場起火，並造成嚴重破壞。

以軍發言人稱，當局正準備向真主黨作出回應。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已經得悉事件，並與軍方及安全部門首長舉行會議。

黎巴嫩政府發表聲明，譴責任何針對平民的暴力和襲擊，指攻擊平民違反國際法及人道原則，同時敦促各方即時結束敵對行為。

以色列戈蘭高地一個足球場7月27日遭火箭擊中，當地傳媒指10人喪生。事發後消防及警方封鎖現場調查。（REUTERS）

以軍同日較早時曾經空襲黎巴嫩南部一棟屬於真主黨的軍事建築，擊斃4名武裝份子。真主黨其後作出至少4次報復攻勢，惟否認與戈蘭高地遭炮轟有關。

以色列在1967年的六日戰爭中，由敘利亞手上奪取戈蘭高地，並在1981年正式吞併，惟此舉一直未獲國際承認，敘利亞多次要求以色列歸還土地。