美國大選｜特朗普晤以色列總理　警告選輸中東將爆發大規模戰爭

當地時間7月26日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）來到訪美之行的下一站——佛羅里達州海湖莊園，與美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）見了面。



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不少美媒注意到，兩人一度密切的關係在2020年拜登贏得大選後急轉直下。不過特朗普拼命捂住分歧，堅稱他們的關係「一直非常好」，他對以色列比任何一位美國總統都好。特朗普還會前對記者說，自己若在今年大選中落敗，有可能引發「第三次世界大戰」。

《華盛頓郵報》26日報道認為，內塔尼亞胡此番前往海湖莊園，是希望與可能再次入主白宮的特朗普努力修復關係。兩人在特朗普擔任總統期間一度非常親密，但當內塔尼亞胡致電祝賀拜登2020 年大選勝利時，特朗普被激怒了。此後，特朗普就一直公開批評內塔尼亞胡的加沙政策。

比如在去年10月的一場競選活動中，特朗普抨擊內塔尼亞胡對哈馬斯發動襲擊毫無準備，甚至還稱讚黎巴嫩真主黨「很厲害」「很聰明」。特朗普還提到刺殺蘇萊曼尼一事，猛批內塔尼亞胡在這場行動中沒有幫助美國，讓美國失望，而且還在刺殺完成後邀功。

不過這次會面時，他們淡化了過去的分歧。

當記者提及兩人之間的裂痕時，特朗普堅稱，「我們的關係一直非常好」「從來都不壞」。 他還說：「我對以色列非常好，比任何一位總統都好。」

2024年7月26日，美國前總統特朗普在海湖莊園迎接以色列總理內塔尼亞胡。（Facebook@Netanyahu）

特朗普承諾將「盡一切努力」為中東帶來和平，並打擊美國大學校園的「反猶主義」。

特朗普藉機對賀錦麗發起攻擊，稱她是「激進的左翼人士」，批評她對以色列的言論「不尊重人」。此前一天，賀錦麗表態支持以色列自衛的權利，同時強調不能對加沙平民遭受的痛苦視而不見。

據《國會山報》報道，特朗普在與內塔尼亞胡會面前告訴記者，他的敗選有可能引發世界大戰。

「如果我們贏了，事情就會變得很簡單，一切會迎刃而解。」他說，「但如果不是這樣，中東就將爆發大規模戰爭，甚至可能爆發第三次世界大戰。」

「現在比第二次世界大戰以來的任何時候都更接近第三次世界大戰。從來沒有這麼接近過，因為我們有無能的人在管理我們的國家。」

特朗普還稱，如果他輸了，股市也將崩盤。

根據特朗普團隊提供的一份簡短摘要，在會面期間，內塔尼亞胡感謝特朗普在總統任期內為以色列重要事務所做的工作。

內塔尼亞胡表示，他希望他的美國之行能更快促成停火協議。「我希望如此。但我認為時間會證明一切。」他補充道，他認為由於以色列的軍事壓力，促成停火的努力取得了進展，並表示他將派遣一個小組前往羅馬進行談判。

內塔尼亞胡在社交媒體X上發布了多張兩人會面的照片。

在會見內塔尼亞胡前，特朗普25日接受霍士新聞節目採訪時表示，加沙戰爭令以色列聲譽受到「重創」，他希望內塔尼亞胡盡快了結這件事。

「你必須盡快完成這件事，因為這種宣傳正在讓他們遭受重創。而且你知道，以色列不太擅長公共關係。」特朗普說。

這次會面是內塔尼亞胡訪美行程的最新一站，他24日在國會聯席會議上發表講話，25日會見了拜登和賀錦麗。

《華盛頓郵報》分析，時逢拜登退選，賀錦麗有望「接棒」之際，內塔尼亞胡此訪被迫採取微妙的政治平衡行動。以色列官員指出，他需要與拜登政府建立牢固的關係——無論如何，拜登政府將在未來六個月內繼續執政。但他也希望與特朗普搞好關係，無論是為了他自己在國內的政治前途，還是為特朗普重返白宮做準備。

內塔尼亞胡的保守派盟友曾公開渴望特朗普獲勝，他們認為特朗普任期是以色列右翼的黃金時代：特朗普拋開了華盛頓的許多中立立場，將美國大使館遷往耶路撒冷，還同意以色列吞併戈蘭高地，並宣布約旦河西岸定居點不應被視為非法行徑。

特朗普還幫助促成了2020年《亞伯拉罕協議》，幫助以色列與阿聯酋、巴林、蘇丹和摩洛哥這四個阿拉伯國家關係正常化。內塔尼亞胡聯盟的保守派成員認為，特朗普更有可能允許以色列更自由地處理加沙戰爭，以及戰後的任何政治與安全安排。