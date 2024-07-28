美國毅力號發現特殊岩石　或揭火星曾存在古代生命

美國國家航空航天局（NASA）的火星探測器毅力號（Perseverance）或得出迄今重大發現：火星或曾存在古代生命。



法媒報道，7月21日，毅力號在火星上穿越古河谷內雷特瓦山谷（Neretva Vallis，暫譯）時，發現一塊被稱為「切亞瓦瀑布」（Cheyava Falls，暫譯）的箭頭形狀岩石，其中或許蘊藏着微生物化石，年代可追溯至數十億年前火星曾是藍色「水世界」時期。

參與毅力號火星探測計劃的加利福尼亞理工學院科學家Ken Farley說：「切亞瓦瀑布是毅力號迄今所調查到最難以捉摸、最複雜，且可能也是最重要的一塊岩石。」

圖為2024年7月23日，火星探測器毅力號與圖片中央的岩石「切亞瓦瀑布」（Cheyava Falls，暫譯）同框，這塊岩石可能蘊藏着微生物化石。（NASA）

據了解，這塊引起科學家們廣泛熱議的岩石具有三個備受矚目的線索。

首先是岩石含有白色的硫酸鈣礦脈，意味着曾有水流經過岩石的明顯跡象。其次，這些礦脈之間有一片紅色的中間區域，探測車利用搭載的「拉曼光譜和發光現象掃描宜居環境中的有機物和化學物」儀器檢測到岩石充滿了有機化合物。

最後，根據「X射線岩石化學行星儀器」的掃描結果，岩石還有被黑圈環繞的微小米色斑點，其中或含有古代微生物能量來源的化學物質。

美國太空總署（NASA）過去展示的火星湖泊模擬圖（NASA/JPL-Caltech）

澳洲昆士蘭理工大學（Queensland University of Technology）天體生物學家、毅力號科學團隊成員David Flannery說：「在地球上，岩石含有這類特徵通常與活在地表下的微生物的化石紀錄有關。」

這些樣本已被存放在探測器的機體下方，預計將於2030年與其他珍貴樣本一起送返地球進行全面分析。

本文獲《聯合早報》授權轉載

