NASA署長指月球背面永遠黑暗成笑柄　網民：缺常識＋炒作中國威脅

美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）4月17日出席美國國會眾議院針對NASA「2025財年預算申請聽證會」（Fiscal Year 2025 Request for the National Aeronautics and Space Administration）的有關影片在X平台、YouTube等網絡瘋傳，尼爾森關於「月球背面」永遠是黑暗的言論，被網民認為毫不專業，更被指炒作中國威脅。



包括環球時報在中國傳媒報道，尼爾森為爭取預算，他再度渲染「中美太空競賽」論調，聲稱中國正將太空計劃軍事化。根據網上流傳的影片，有眾議員問尼爾森，「中國在月球背面做了什麼？你有什麼見解嗎？」

尼爾森回答：「他們（中國人）將向月球背面發射一個着陸器，也就是始終處於黑暗中的一面，我們不打算去那裏。」

尼爾森認為「月球背面」始終黑暗的言論，被不少網民質疑其專業水準。多名網民稱，月球的另一邊絕對不總是黑暗的，它被稱為「月球暗面」（即月球背面），是因為月球的同步自轉，它只是人類從地球上看不到的那一邊，其接收陽光的模式與人類看到的近側相似。

目前全球從月球帶回來的樣品都是來自月球正面，月球背面的月壤到底是什麽樣，引發全球科學家的好奇。新華社5月8日報道，探月工程四期嫦娥六號進入環月軌道飛行，成功實施近月制動。而嫦娥六號這次任務就要帶回月球背面的樣品，為此，科研人員為嫦娥六號設計了11個階段的飛行任務。