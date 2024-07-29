巴黎奧運｜37人難民代表隊歷屆最多 聯合國專員冀提高國際關注
撰文：蕭通
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巴黎奧運舉行期間，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）7月28日表示，希望由37名運動員組成的難民代表隊，能提高國際社會對難民的關注，包括蘇丹衝突造成的逃難危機，以及難民在收容國面對的挑戰。
這是第三次有難民代表隊參加奧運會，37人為歷來最多，當中包括本身來自蘇丹、敘利亞、阿富汗等地的運動員，他們將參加田徑、羽球和拳擊等 12 項賽事。
格蘭迪稱，沒有人應該在如此艱難的環境中度過青春。雖然難民代表隊只是37個人，但具有強大的象徵性意義，希望能改變國際對難民污名化、邊緣化和歧視的問題。
格蘭迪又稱，他特別擔心蘇丹的衝突，這場衝突造成了饑荒，使國內外數百萬人流離失所，並為鄰國帶來不穩定。
隨著逃離蘇丹的民眾激增，聯合國難民署本月將把援助蘇丹的計劃，擴大到毗鄰的利比亞和烏干達，原因是憂慮難民抵達這些國家後，會進一步經地中海偷渡到歐洲，過程危險且令歐洲國家為難民潮憂慮。
巴黎奧運的難民奧運代表隊簡稱EOR，因以法文Équipe olympique des réfugiés為縮寫，因此與前兩屆不同。
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