欲助巴勒斯坦？土耳其總統稱土軍可進以色列　以外長：想想薩達姆

路透社及彭博社7月29日報道，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）28日在一次讚揚本國國防工業的演講中提到仍在持續的巴以衝突。埃爾多安表示，如果土耳其軍事工業夠強大，巴勒斯坦就不會遭到以色列入侵。正如土耳其勢力之前進入卡拉巴赫（Karabakh）和利比亞（Libya）一樣，土耳其也可以對以色列做同樣的事情。



埃爾多安的言論再次引發以色列的強烈反應。以色列外長卡茨（Israel Katz）表示，埃爾多安走的是伊拉克前領導人薩達姆（Saddam Hussein）的老路，威脅要攻擊以色列。埃爾多安應該記住伊拉克發生過什麼，以及薩達姆結局如何。

土耳其總統埃爾多安是在他家鄉里澤的執政黨部門會議上談到的這事兒，他表示，雖然土耳其國防工業取得了成就，但不要欺騙自己。如果（土耳其國防工業）取得更大的成功，以色列「就不會對巴勒斯坦做出那樣的事情」。

埃爾多安在28日稱：「我們必須非常強大，這樣以色列就不能對巴勒斯坦做這些事情。就像我們進入卡拉巴赫和利比亞一樣，我們可能會在這裏（指以色列）做同樣的事情。沒有什麼是我們做不到的。我們沒有理由不這樣做。我們必須強大起來，這樣我們才能採取這些措施。」

2024年3月30日，總統埃爾多安向支持者發表講話。（Reuters）

彭博社稱，埃爾多安的表態比較模稜兩可，沒有迹象表明他正在考慮在巴以衝突中採取任何軍事行動。他的言論突顯了土耳其對以色列日益增長的敵意，可能會引發土耳其金融市場的動盪。

埃爾多安指的是土耳其過去的行動。2020年，土耳其向利比亞派遣軍事人員和軍艦，支持聯合國承認的利比亞民族團結政府，軍事對抗控制了利比亞東部的軍閥哈夫塔爾（Saddam Haftar）軍官。儘管土耳其否認直接參與了阿塞拜疆在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）的軍事行動，但土耳其向阿塞拜疆提供了大量土耳其製造的無人機和火炮，這些無人機發揮了重大的作用。土耳其去年表示，它會使用「一切手段」來支持其盟友。

埃爾多安的言論再次引發以色列的強烈反應。以色列外長卡茨表示，埃爾多安走的是伊拉克前領導人薩達姆的老路——威脅要攻擊以色列。埃爾多安應該記住伊拉克發生過什麼，以及薩達姆結局如何。

以色列外長卡茨在社交媒體上的貼文：

自「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）事件以來，埃爾多安和土耳其外交部持續批評以色列，引發土以之間新一輪爭端。

當下，土耳其和以色列的外交爭吵還在繼續。以色列直接指責土耳其「培訓了哈馬斯武裝分子」。7月21日，卡茨在社交平台X上發布這幅疑似人工智能（AI）生成的漫畫，該帖文包含一幅漫畫，土耳其總統埃爾多安被畫成是一個蹣跚學步的幼兒，坐在伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的膝上。

卡茨並配文聲稱，「埃爾多安為哈馬斯恐怖組織提供資金和武器，目的是襲擊和謀殺以色列人。以色列國家安全總局（Israel Security Agency，又稱辛貝特）抓獲了一群來自比爾澤特（Birzeit，約旦河西岸城市）的學生，他們受僱於在土耳其的哈馬斯總部，（該機構）通過向他們提供培訓、武器和數萬美元，在以色列實施謀殺襲擊。」

2024年5月13日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在首都安卡拉總統府與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis，不在圖中）舉行新聞發布會。（Reuters）

卡茨的帖文還聲稱，「埃爾多安把土耳其變成了一個支持恐怖主義的國家，並以極端意識形態和公然反猶太主義的名義，將土耳其置於伊朗邪惡軸心的統治之下。」

自土耳其外交部發布聲明，譴責以色列外交部長的侮辱性帖文。土耳其外交部發佈譴責聲明稱：「以色列外交部長試圖用一系列謊言、誹謗和侮辱來掩蓋以色列對巴勒斯坦人犯下的罪行。以色列針對土耳其和埃爾多安總統的骯髒宣傳，以及心理戰企圖不會有結果……（以總理）內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府的成員在加沙殺害了近4萬名巴勒斯坦人，現在他們正試圖發動一場地區戰爭以謀求繼續掌權，他們將在國際法庭接受審判，並為自己的罪行負責。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

