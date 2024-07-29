中國駐美大使謝鋒籲美國大選年停打「中國牌」

中國駐美國大使謝鋒7月27日以視像方式在三藩市灣區紀念中美建交45周年研討會上發表致辭，回顧兩國建交初心，展望中美關係未來。



謝鋒表示，中美建交是中美關係史和國際關係史上的里程碑，也是造福兩國人民和促進世界和平繁榮的大事件。45年來，中美關係發展取得了巨大成就，成長為世界上相互交融最深、合作領域最廣、共同利益最大的雙邊關係之一。

2024年6月14日，中國駐美國大使謝鋒會見美國白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔。（中國駐美國大使館）

謝鋒表示，中美關係的歷史和現實給我們三點啟示。第一，敵對必然雙輸，夥伴才是中美彼此的正確定位。過去幾年中美關係跌宕起伏，根源在於美方將中國視為最主要競爭對手進行打壓遏制，更有甚者渲染中國是「事關生死存亡的威脅」。不少有識之士發出理性聲音，認為尋求冷戰式遏制和政權更迭是鹵莽而危險的，不應該用麥卡錫主義式的語言煽動仇恨對抗。

他說，把中國作為「假想敵」是嚴重戰略誤判，是將自身戰略資源投入到錯誤的方向。中國沒有挑戰或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算；中國從來無意也不會干涉美國的大選和內政，美國也要停止對中國內部事務的無理干涉，停止在大選年打「中國牌」。

他說如果雙方都把對方視為夥伴，中美關係就會逐步好起來。第二，分歧並不可怕，對話才是解決問題的正確方法。要繼續以對話增互信、化分歧，遇事多商量、有事好商量。第三，脫鈎此路不通，合作才是實現共贏的正確選擇。應該彼此成就而非互相傷害，拉長合作清單，縮短負面清單，用對話合作的成功故事對沖零和博弈的消極敘事。