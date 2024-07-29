美國女童吃漢堡稱不要茄醬　媽一看立即叫她吐出來：食物沾滿人血

美國紐約一名女子7月26日到漢堡王買了外賣，4歲的女兒回家後吃過一些薯條和幾口漢堡後突然對她說「我不要番茄醬」。婦人將袋子拿過來一看，驚見袋中的食物及玩具全沾滿血。



家住在紐約的弗洛伊德（Tiffany Floyd）在TikTok上載影片講述事情經過，稱當地時間26日中午她到漢堡王買午餐，回家後將兒童餐袋子遞給女兒後她便去處理其他事。

女兒吃了幾口後，突然跑來跟她說：「媽媽，我不要番茄醬」。

美國紐約一名女子2024年7月26日到漢堡王買了外賣，4歲的女兒回家後吃過一些薯條和幾口漢堡後突然對她說「我不要番茄醬」。婦人將袋子拿過來一看，驚見袋中的食物及玩具全沾滿血。（網絡圖片）

弗洛伊德以為漢堡王搞錯她點的食物，於是拿起袋子查看，赫然發現兒童餐的袋、漢堡包裝紙、玩具以及薯條全沾滿血。她檢查自己將要吃的那一份，發現一樣有血。她嚇得趕緊叫女兒把吃在口嘴裏的食物吐出來。

她隨後打電話向漢堡王講述此事，經理稱是廚房一名員工割傷手，他為此感到很抱歉，請她到門市辦理退款。惟經理並沒透露受傷的員工身份。

美國紐約一名女子2024年7月26日到漢堡王買了外賣，4歲的女兒回家後吃過一些薯條和幾口漢堡後突然對她說「我不要番茄醬」。婦人將袋子拿過來一看，驚見袋中的食物及玩具全沾滿血。（網絡圖片）

英國《鏡報》28日說，這段影片在網上瘋傳，觀看次數超過300萬次，影片中弗洛伊德詳細解釋她的女兒必須在未來1年中每月接受血液檢查，以確保她沒有感染任何血源性疾病。

漢堡王稱願意為她支付所有醫療費用。弗洛伊德稱他們確實告訴漢堡王，醫療費不夠。她說自從事件發生後，女兒就沒了胃口，她焦慮得不得了。她說：「如我的女兒需要專業協助怎麼辦？」