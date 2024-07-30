中國外交部：美日加強核威懾合作加劇核擴散與核衝突風險

中國外交部發言人林劍7月30日在例行記者會上表示，美日加強核威懾合作，將刺激地區的緊張局勢，加劇核擴散與核衝突風險。



根據央視，有記者提問，據報道，日美外長防長2+2會議28日在東京舉行並發表聯合聲明，稱對中國持續快速擴展核武庫表示擔憂，雙方同時召開「延伸威懾」首次部長會議，向國際社會彰顯雙方共享美國「核保護傘」的重要性，美防長奧斯汀強調，「延伸威懾」是美日同盟的核心，請問中方對此有何回應。

林劍表示，中方注意到有關報道，對此表示嚴重關切，中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦的核戰略，始終將自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何人搞軍備競賽，任何國家只要不對中國使用或威脅使用核武器，就不會受到中國核武器的威脅。

2024年7月18日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部網站）

發言人指，「延伸威懾」系冷戰的產物，美日加強核威懾合作，將刺激地區的緊張局勢，加劇核擴散與核衝突風險，日本長期以核爆的受害國自居，宣揚建立無核武器世界，實際上卻享受美國的「核保護傘」，加強「延伸威懾」，謀求所謂的核遏制力，日方有必要就其言行不一給全世界一個交代。

林劍強調，中方奉勸美日摒棄冷戰思維，切實降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，以實際行動促進戰略穩定，維護地區和平與安全，中方敦促日方反躬自省戰略安全政策，切實履行《不擴散核武器條約》規定的無核武器國家義務，遵守「無核三原則」的承諾，不以任何形式尋求核武器。