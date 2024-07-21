美日擬制定首份文件　擴大「核威懾」　日媒：針對中俄

日本《讀賣新聞》7月21日報道，多名日本政府相關人士透露，美日兩國政府計劃起草首份包含核威懾在內的「延伸威懾」聯合文件，將包括美國承諾利用包括核武器在內的軍事力量，為日本提供安全保障的條款，雙方計劃在年內完成文件制定工作。



報道指，美日兩國外交和國防部門負責人7月晚些時候將在東京召開會議，就該文件的內容方向進行磋商。報道還宣稱，在「中國和俄羅斯等國核威脅日益加劇」的背景下，美國希望通過書面形式闡述其政策不動搖，以加強威懾。

2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

《讀賣新聞》提到，美日兩國從2010年開始就「延伸威懾」議題舉行定期磋商。報道引述日本政府有關人士說法稱，在以往達成共識的基礎上，此次聯合文件將明確闡述雙方對實現威懾的看法，計劃在年內完成文件制定工作。

具體來說，該文件將包含美國決心通過使用包括核武器在內的手段促進對日本週邊地區威懾的內容。該文件預計將闡述日本面臨何種局勢時，美國會對第三國採取「報復」措施，預計將闡述美國在和平時期和緊急情況下可以提供的能力，以及相應措施的方向。

《讀賣新聞》補充稱，出於安全考慮，美日聯合文件的細節預計不會對外公布，但制定文件這件事傾向於公開。日本和美國政府希望通過編寫一份明確界定「延伸威懾」政策的聯合文件，來對外展示美國為日本提供安全保障的意圖。

圖為2023年7月12日，美國總統拜登與日本首相岸田文雄在立陶宛首都維爾紐斯出席活動。（Reuters）

報道表示，由於美日「延伸威懾」的對話包含有關軍事行動的敏感內容，之前一直沒有公開會談細節。不過，近年來日方認為「向第三方展示日美正在密切溝通本身就是一種威懾」，因此公開定期磋商的概要。

值得一提的是，近年來美國在亞太地區推行所謂的「印太戰略」，而日本正是美國推行該戰略的重要盟友。2024年年4月，日本首相岸田文雄訪美並與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會晤，雙方同意大幅升級《美日安保條約》，從軍事、經濟等多個領域加強美日同盟，謀求兩國所謂「全球夥伴」關係。

中國外交部發言人毛寧4月11日曾在例行記者會上回應有關問題時表示，美日不顧中方的嚴重關切，在台灣、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則。

中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。美日關係不應針對他國或損害他國利益，不應破壞地區和平穩定。中方堅決反對抱持冷戰思維，搞小集團政治的做法，堅決反對製造和激化矛盾，損害他國戰略安全和利益的言行。

此外，針對日方近來頻頻提到的「中國威脅」，於7月12日通過2024年版《防衛白皮書》，聲稱中國是日本「前所未有的最大戰略挑戰」，並聲稱中俄聯合巡航是其重大關切事項。

中國國防部新聞發言人張曉剛19日表示，日本新版《防衛白皮書》充滿陳詞濫調，無非是拿中國說事，欺騙日本民眾，誤導國際社會，為其強軍擴武製造藉口。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

張曉剛強調，中方依據國際法、相關國內法開展正常的海空活動正當合理、無可非議。中俄防務合作建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，光明正大、坦坦蕩蕩，有利於維護國際地區和平穩定、捍衛國際公平正義。

中方敦促日方深刻汲取歷史教訓，停止對華抹黑指責，停止干涉中國內政，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

本文獲《觀察者網》授權轉載

