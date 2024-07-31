英國兒童舞班遇襲增至3死　Taylor Swift感震驚　施紀賢到場悼念

英國利物浦（Liverpool）以北海邊城鎮紹斯波特（Southport）7月29日發生嚴重襲擊事件，一個以樂壇天后Taylor Swift為主題的兒童舞蹈班遭一名17歲男子持刀闖入襲擊，警方30日證實再多一名兒童喪生，令遇難者人數增至3名。Taylor Swift在網上留言，稱對事件感到震驚。



路透社報道，英國警方29日證實事件中有2名兒童喪生，另外9人受傷。當局翌日證實另一名兒童傷重不治，並公布3名死者身份分別為6歲的Bebe King、7歲的Elsie Dot Stancombe及9歲的Alice Dasilva Aguiar。

事件中亦有8名兒童仍然留醫，其中5人情況危殆；另外有2名成人嘗試保護兒童時受傷。

紹斯波特7月29日發生舞蹈班遇襲案，事發後有民眾到現場附近獻花悼念。（Reuters）

遇襲的活動場地原本舉行一個以Taylor Swift為主題的暑期舞蹈活動，吸引多名6至11歲的兒童參加。惟一名來自附近蘭開夏郡班克斯（Banks）的17歲少年突然持刀闖入大開殺戒，他之後被警方以涉嫌謀殺及企圖謀殺罪扣留，目前未知行兇動機。

Taylor Swift在Instagram留言，悼念紹斯波特襲擊案的遇難者。（IG／taylorswift）

事件震驚國際，Taylor Swift在Instagram留言，指自己對這宗悲劇感到非常震驚，並認為遇難者都是參加舞蹈班的小孩子，她完全無法向這些家庭表達同情。而她的歌迷就在網上籌得超過12.5萬英鎊，為遇難者家屬及傷者度過難關。

首相施紀賢（Keir Starmer）30日到紹斯波特獻花悼念，並與緊急部門人員會面了解情況；英王查理斯三世（King Charles III）亦表達慰問。當地兩間英超球會利物浦及愛華頓分別派代表到場獻上花圈。