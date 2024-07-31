委內瑞拉大選結果多國反對：美國機構指違規　委國宣布斷交秘魯

委內瑞拉7月28日舉行的大選引發外交風波。現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）28日稱勝，引發不少來自國內外的聲音質疑；委國與拉美一些國家關係變得緊張：秘魯與委互逐大使、烏拉圭稱求不承認這結果。來到30日，委內瑞拉宣布與秘魯斷交，差不多同一時間，巴西呼籲馬杜羅政府公開紀錄以平息紛爭。

委內瑞拉外交部當地時間7月29日發公告宣布，撤回所有駐阿根廷、智利、哥斯達黎加、秘魯、巴拿馬、多明尼加和烏拉圭7國外交人員，並要求上述7國同樣撤回其駐委外交代表。秘魯隨之以牙還牙，要求委國大使72小時內離開。烏拉圭稱永不承認馬杜羅為委國大選選舉的獲勝者，並稱反對派顯然獲勝。

2024年7月29日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，中）在首都加拉加斯（Caracas）慶祝勝出總統大選。（Reuters）

委內瑞拉政府沒公開選舉紀錄，聲稱系統遭到黑客攻擊。美國非牟利組織卡特中心（Carter Center）30日表示，無法核實或證實選舉結果，指責委國政府未公開選舉紀錄，認為選舉「嚴重違規」，今次投票「不能被視為民主」。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）30日在美國安排下與總統拜登（Joe Biden）通電話探討此事。盧拉稱，巴西致力促進委內瑞拉政治過程正常化，只有提交選舉紀錄才能解決這場糾紛。

2024年7月30日，委內瑞拉加拉加斯，反對派領袖委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）在選舉後向支持者發表演講。（Reuters）

哥斯達黎加外長安德烈Arnoldo Andre於7月30日說，中美洲政府準備向反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）與反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）提供政治庇護或避難身份。