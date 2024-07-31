哈尼亞遇刺：頭號疑兇以色列擅遠程刺殺　真主黨多名高層遇害

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗德黑蘭被殺，以色列雖然未有承認發動攻擊，但隨即成為「頭號疑兇」，該國過去有多次遠程刺殺、跨境攻擊目標人物紀錄，自2023年10月7日新一輪以巴衝突爆發以來，更是頻頻跨境攻擊敵對組織領袖，目標除了哈馬斯領導層，也有真主黨高層人物。



以下是5位近期被以色列追擊的哈馬斯或真主黨高層人物：

阿魯里（Saleh Arouri）

2024年1月3日，黎巴嫩為其中一名死者舉殯， 送行民眾高舉哈馬斯副主席阿魯里（Saleh al-Arouri）的畫像。（Reuters）

1月2日，哈馬斯副主席阿魯里在一次針對貝魯特南部哈馬斯辦公室的攻擊中身亡。

這是自2023年10月，以色列與真主黨交火以來，在首都週邊發生的唯一一次定點襲擊事件。

儘管黎巴嫩總理、真主黨和其他官員都將矛頭指向以色列，但以色列軍方既沒有證實也沒有否認參與殺害阿魯里。

舒庫爾（Fuad Shukr）

自伊朗革命衛隊40年前成立真主黨以來，舒庫爾一直是真主黨的主要軍事人物之一。

美國政府指控舒庫爾有份策劃1983年在貝魯特美國海軍陸戰隊軍營爆炸事件，爆炸導致241名美軍陣亡。美國政府懸紅500萬美元（約3900萬港元）追緝舒庫爾。

圖為黎巴嫩真主黨（Hezbollah）最資深軍事指揮官及戰略部門負責人舒庫爾（Fuad Shukr）一張未註明日期的照片。照片被印在美國務院外交安全局的通緝海報。路透社引述黎巴嫩保安消息人士稱，他是真主黨行動中心的負責人。（Rewards for Justice (RFJ)/Handout via REUTERS/File Photo）

2015年，舒庫爾因真主黨協助敘利亞軍隊而受到美國制裁。以色列稱，60多歲的舒庫爾是真主黨最高階軍事指揮官，也是真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）進行規劃以及指導戰時行動的顧問。

他同時被指需要為戈蘭高地（Golan Heights）一個足球場7月27日遭火箭擊中，導致12名兒童和青少年死亡的事件負責。

以色列指7月31日空襲貝魯特時擊斃舒庫爾，真主黨暫時仍未能確認他的生死。

納賽爾（Mohammed Nasser）

據黎巴嫩高級安全消息人士稱，納賽爾是真主黨的高級指揮官，負責真主黨在邊境地區的行動。

2024年7月3日，納賽爾在一場來自以色列的空襲中喪生。以色列其後承認責任，指控納賽爾需為領導一支部隊從黎巴嫩西南部向以色列開火負責。

2024年7月4日，在黎巴嫩貝魯特南部郊區舉行的葬禮上，真主黨成員抬著高級指揮官納賽爾（Mohammed Nasser） 的棺木。（Reuters）

阿布杜拉（Taleb Abdallah)

真主黨戰地指揮官阿布杜拉在6月12日以色列發動的一次空襲中喪生，以色列當時承認向黎巴嫩南部的一個軍事指揮中心發動襲擊。

黎巴嫩安全部門消息人士稱，阿布杜拉是真主黨南部邊境地帶中部地區的指揮官，與納賽爾軍階相同。

他被殺後，真主黨向以色列發射大量火箭報復。

塔維爾（Wissam Tawil）

2024年1月8日，黎巴嫩真主黨精銳部隊（Radwan）指揮官塔維爾（Wissam Tawil）因以軍空襲死亡。（Retuers）

塔維爾是真主黨精銳Radwan部隊的指揮官，他是自2023年10月這一輪戰事，第一位被以色列擊斃的真主黨高級軍官。

據一位高級消息人士稱，塔維爾被真主黨派駐敘利亞和伊拉克。自23年10月以來，他負責指揮該組織在黎巴嫩南部的軍事行動。

今年1月8日，塔維爾和另一名真主黨戰士乘坐的汽車在南部村莊行走被襲身亡。以色列其後對這次襲擊承認責任。