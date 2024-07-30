以色列或對真主黨作「有限度報復」　美國加緊斡旋　勸勿襲黎巴嫩

以色列所佔領的戈蘭高地（Golan Heights）7月27日受襲，12兒童死亡。美國與以色列指責黎巴嫩真主黨施襲，惟真主黨否認。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）29日視察現場後稱將嚴厲回應。



以黎衝突持續升溫，外界關注兩國是否爆發戰爭。美國希望通過外交渠道為局勢降溫，以色列則希望採取行動回應。

2024年7月21日，在黎巴嫩真主黨與以色列軍隊跨境敵對行動持續期間，從以色列北部一處冒出的濃煙。（Reuters）

美國：主導外交斡旋

路透社30日引述消息人士指，美國正試圖採取行動，旨在用外交手段緩和局勢，以阻止以色列襲擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）29日致電以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）強調防止衝突升級的重要性。

報道還引述以媒《新消息報》（Yedioth Ahronoth）29日稱，內塔尼亞胡28日召開安全會議，涉及一項對黎巴嫩實施「有限度報復」的行動。黎巴嫩政府則呼籲國際社會展開調查。

2024年7月29日，以色列佔領戈蘭高地附近德魯茲（Druze，暫譯）村莊，當地民眾舉牌示威，反對內塔尼亞胡到訪。（Reuters）

以官員：有限度報復

路透社引述以色列國防及外交官員表示，因發生全面衝突不符合以色列利益，預料以軍行動將是較為克制。另有消息人士指，真主黨從黎巴嫩東部與南部部份地區撤離。

外界對雙方是否爆發全面衝突持謹慎態度，以色列智庫Begin-Sadat Center for Strategic Studies學者Shay Shabtai認為，以色列傾向在解決哈馬斯或與其達成一項協議後，才會和黎巴嫩開戰。

外界：航空公司取消相關航班

多家航空公司暫停往返當地服務，法航暫停往返黎巴嫩首都貝魯特航班，德國漢莎航空（Lufthansa）、瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）和歐洲之翼（Eurowings）同樣暫停航班。