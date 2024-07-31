意大利總理訪華最後一站　梅洛尼拜會上海市委書記陳吉寧

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7月31日結束上任後的首次訪華之旅，她在行程的最後一站到訪上海，與上海市委書記陳吉寧舉行會面。



陳吉寧表示，中國和意大利同為文明古國，互為全面戰略夥伴，中國國家主席習近平同梅洛尼舉行重要會談，為兩國進一步加深合作指明方向。

他指上海作為中國的經濟中心城市，將堅定不移深化高水平對外開放，在推進中國式現代化中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用。

他又指願在兩國領導人戰略指引下，進一步拓展合作空間，加深商貿、科技、產業等領域務實合作，促進人文交流和人員友好往來，為兩國關係發展發揮地方的更大作用。

2024年7月30日，中國北京，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪華行程中回答傳媒提問。（Reuters）

他歡迎意大利企業依託進博會等開放大平台，推動更多新產品新技術新服務走進中國市場，上海將持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為意大利企業提供高效對接、便利服務，支持上海企業加快走出去、到意大利投資展業，助力兩國企業在深化合作中實現更大發展。

梅洛尼感謝上海的盛情款待。她表示，此訪恰逢意中建立全面戰略夥伴關係20周年和馬可·波羅逝世700周年。

2024年7月30日，中國北京，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在f訪華行程中面見記者。（Reuters）

她希望以雙方發表加強全面戰略夥伴關係三年行動計劃為契機，把意中深厚友誼和合作紐帶締結得更加緊密。

她又指上海是一座繁華的國際化大都市，匯聚了眾多意大利企業，是意中深化合作的重要一環。希望圍繞經貿投資、科技創新、企業服務、產業發展等方面延伸合作觸角，推進務實行動，密切人文交流，實現互利共贏。