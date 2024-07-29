晤意大利總理梅洛尼　習近平：昐兩國維持互利絲路精神

中國國家主席習近平7月29日下午在北京釣魚台國賓館見意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。習近平指出，中意分處古絲綢之路兩端，雙方歷史悠久的友好交往曾為東西方文明交流互鑒和人類社會發展進步作出重要貢獻，以和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏為核心的絲路精神是中意兩國的共同財富。



中國國家主席習近平2024年7月29日下午在北京釣魚台國賓館會見意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（Reuters）

央視29日報道，習近平指出，中國和意大利分處古絲綢之路兩端，兩國歷史悠久的友好交往曾為東西方文明交流互鑒和人類社會發展進步作出重要貢獻，以和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏為核心的絲路精神是中意兩國的共同財富。

習近平續稱，當前世界百年變局加速演進，各國相通、團結則共進，封閉、分裂則各退。中意兩國要秉持和弘揚絲路精神，從歷史維度、戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係，推動中意關係行穩致遠。

習近平強調，中意關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民共同利益。儘管當前國際形勢持續深刻演變，中方重視和發展好兩國關係的意願沒有改變，中意關係合作共贏的本質沒有改變，兩國人民的友好情誼沒有改變。雙方要賡續友好交往傳統，繼續相互理解和尊重各自選擇的發展道路。

中國國家主席習近平2024年7月29日下午在北京釣魚台國賓館會見意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。圖為習近平在會中發表講話。（Reuters）

中意兩國產業優勢互補，互為機遇，雙方應該堅持相互開放合作。中方將不斷推進高水平對外開放，為中國式現代化注入強勁動力，也為同意大利等各國擴大合作帶來新的機遇。中方願與意方推動經貿投資、工業製造、科技創新、第三方市場等傳統合作優化升級，探討電動汽車、人工智能等新興領域合作。

習近平表示，中方歡迎意大利企業來華投資，願進口更多意大利優質產品，希望意方同樣為中國企業赴意發展提供公平、透明、安全、非歧視的營商環境。雙方要珍視文明互鑒成果，推動文化傳承和創新雙向互促，促進兩國民心相親。中方支持意方舉辦2026年冬奧會，希望意方為中國公民赴意提供簽證便利措施。

中國國家主席習近平2024年7月29日下午在北京釣魚台國賓館會見意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（Reuters）

習近平強調，在經濟全球化時代，唯有堅持全球產業鏈供應鏈開放合作，才會帶來共贏發展。中國堅持走和平發展道路，從不追求霸權，願同各國分享發展機遇。希望意方理解和支持中國發展理念，為推動中歐加強對話合作、促進中歐關係積極穩定發展發揮建設性作用。

梅洛尼則回應，很高興在2022年11月峇厘島（Bali）會面後應約來華訪問。2024年恰逢意中建立全面戰略夥伴關係20周年和Marco Polo逝世700周年。兩國作為文明古國，一直彼此欣賞、相互借鑑。

當前國際形勢深刻演變，中國作為重要大國，在應對全球性挑戰方面作用不可替代。意方高度重視中國的國際地位和作用，願傳承源遠流長的絲路精神，同中方發展更為緊密、更高水平的夥伴關係，開闢意中全面戰略夥伴關係新篇章，為世界和平與進步作出新貢獻。

中國國家主席習近平2024年7月29日下午在北京釣魚台國賓館會見意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。圖為梅洛尼在會面中發表講話。（Reuters）

梅洛尼稱，意方堅持奉行一個中國政策，希望同中方加強對話合作，挖掘更多潛力，加強兩國經貿投資、電動汽車、人工智能等領域合作，密切人文交流，推動更多意大利產品進入中國市場。意方反對「脫鈎斷鏈」和保護主義，願為推動歐盟同中國關係走深走實發揮積極作用。

雙方共同發表《中華人民共和國和意大利共和國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024-2027年）》。