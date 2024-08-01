特朗普指賀錦麗「搖身一變成黑人」　自比解放黑奴美國總統林肯

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普當地時間出席全國黑人記者協會（National Association of Black Journalists）年會，攻擊其民主黨的對手、現副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的族裔的，又暗示對方決定「變黑」以獲取政治利益。



圖為2024年7月27日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）乘搭專機離開馬薩諸塞州（Massachusetts，又譯麻省、麻州）。（Reuters）

一直渴望改變自己在黑人選民受歡迎程度的特朗普，其好鬥言論或會今屆大選引發衝擊波。

特朗普在這個活動中說，賀錦麗長期以來一直被認為是黑人，畢業於一所歷史悠久的黑人大學，「一直是印度裔」，但後來「碰巧變成了黑人」 。

「所以我不知道，她是印度人還是黑人？」

美國共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（又譯川普，Donald Trump）2024年7月31日在美國賓州哈里斯堡市（Harrisburg）舉行競選集會。（Reuters）

在這個有1,000名記者出席的年會，他的言論惹來場內人士一陣嘲笑。

美國廣播公司（ABC）高級國會記者斯科特（Rachel Scott）就他對黑人的攻擊性言論的歷史作出攻擊，以及指出為何黑人選民應該支持他，特朗普斥責斯科特。

特朗普指記者這個問題「駭人聽聞」、「具有敵意」且「令人蒙羞」，並稱ABC是「虛假的」電視新聞網。他又說：「我是自林肯（Abraham Lincoln）以來最適合黑人的總統。」

賀錦麗競選團隊抨擊特朗普7月31日的言論是「人身攻擊和侮辱」，是「他一生中表現出的同樣敵意」最新例子。

賀錦麗有印度裔及非裔血統，是美國首位非裔及亞裔副總統，她的母親生於印度，父親則是源自牙買加的非裔，而她長期以來一直被認為是黑人。