美國現任總統拜登(Joe Biden)正式含恨宣佈「退選」， 這是50多年來美國總統首次退出連任競選，上一次退出連任競選的是1968年大選的時任總統詹森（Lyndon B. Johnson）。拜登在社交平台上宣佈將退出2024年總統競選的同時，表示將支持賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）作為民主黨總統候選人繼續競選。



在美國法院一審做出有罪裁決之後，特朗普的選情看漲，拜登在首次辯論上的糟糕表現，就幾乎斷送了自己的總統連任前程，而一次「暗殺未遂」事件，又給了特朗普的神助攻。這些事件相繼發生，逼得民主黨不得不臨陣換帥，而臨陣換帥顯然不是萬能神藥，也救不了民主黨，甚至於民主黨可能輸得更慘。因為，在選戰進入白熱化的關鍵時刻，民主黨卻要忙着展開新候選人之爭的內鬥。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）2024年7月22日在她位於特拉華州威爾明頓（Wilmington）的總統競選總部發表演說，她的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）陪同在側。（Erin Schaff/Pool via REUTERS）

從實際效果來看，賀錦麗作為民主黨候選人是有很大問題的。首先，作為政治人物，她從個人能力上本就不強。更重要的是此人在職務的上升路線上曾經有過非常多的緋聞，各種桃色傳聞未間斷過。因此賀錦麗作為一個政治人物，一直有「名不正言不順」的缺陷。這次又是莫名其妙地得到了一個老男人的認證把她推上高位，而對手又是特朗普和萬斯兩個出了名的「嘴王」——這兩個人要是攻擊賀錦麗「小三上位」，可以有一堆東西供他們發揮。這就是賀錦麗作為民主黨候選人先天的缺陷。

其次，目前，賀錦麗雖然得到了拜登本人的支持，她本人已經發表聲明說，已經獲得足夠支持成為民主黨總統候選人，但民主黨並沒有一致支持她。觀察民主黨各路大佬對賀錦麗的態度能發現，賀錦麗並非整合民主黨資源的最佳人選。

美國總統拜登（圖中）2022年4月5日在白宮簽署一項行政命令，「繼續加強美國人獲得負擔得起的優質醫療保險」，美國副總統賀錦麗、前總統奧巴馬、時任眾議院議長佩洛西出席。（Reuters）

到目前為止，奧巴馬（Barack Obama）還未發聲表達支持，而媒體報道，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院少數黨領袖Hakeem Jeffries將最早於周一為賀錦麗競選總統背書。更多民主黨人以注重民主程序為由，希望「承續人」以公開競爭的方式贏取正名，但其中的隔閡多少是存在的。在強調程序的同時，民主黨力量背後的門道，值得揣摩、玩味。

賀錦麗，按民主黨譜系，屬於政治正確的受益者，拋開民主黨、共和黨立場單獨審視她的政績，當屬擔任加州總檢察長時期輸出的「950美元法案」，搶劫或偷竊950美元不定罪，讓她廣受極端左派歡迎。很多人可能無法理解破壞道德倫理與法律秩序的法案為什麼能催助她在民主黨的成功，這正是事情的微妙之處。

圖為2024年7月4日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席獨立日慶祝活動。（Reuters）

當然，賀錦麗有其理論支撐：加州犯罪率居高不下，監獄收押一個犯人的成本，遠遠高於若干個950美元，加上犯人群體之中，有極少數人犯罪動機確實是因為生存原因——相信有觀眾會想起「紐約麪包的故事」，那個影響深遠的案件促使羅斯福當年推出社會保障與慈善求助體系——極少數涵蓋絕大多數。民主黨的常規操作。所以，兩者一綜合，於是搶偷950美元以下雖犯法但不登記入罪正式誕生，加州犯罪率也應聲下降——不登記就是沒有，雙贏的局面，至於搶偷造成的損失，有加州相應基金買單，加州市民能認可，別人再多說什麼也就無關緊要。

賀錦麗算得上極左自由行動派中的先驅人物，這種身份細節能讓她在民主黨上位在拜登旗下立足，但在更大的驢象拼圖中，她要獨擋一面，擊敗特朗普贏下中間民眾，恐怕沒有勝算。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨全國代表大會，旁為剛獲他選為副手搭擋參選的參議員萬斯（J.D. Vance）。（Reuters）

8月初民主黨需要完成線上提名，8月19日要送到民主黨全國代表大會上進行表決，不僅要決定誰是總統提名候選人，還有和他搭檔的副手。這個時間線來說是非常緊張的。

確實，特朗普再次入主白宮的可能性大增。特朗普在CNN直接表示，他認為如果哈里斯獲得黨內提名，在11月的選舉中，她將「比拜登更容易擊敗」。 以特朗普的性子，大概認為2024總統選舉已經進入垃圾時間，就差宣佈我已經是總統了。