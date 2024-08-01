委內瑞拉總統：騷亂中逾1200人被拘　美國秘魯等地受訓

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）8月1日稱，委內瑞拉保安部門在與選舉有關的騷亂拘留1,200多人。



俄衛網8月1日引述馬杜羅在社交網絡X上發布的影片中說：「我們拘留1200多名犯罪分子。他們在德州、哥倫比亞、秘魯和智利準備了一段時間。訓練他們來攻擊和放火。他們試圖燒掉這座流動醫院。這是抗議還是政治鬥爭？燒毀醫院？」

委內瑞拉國旗：2024年7月31日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在委內瑞拉加拉加斯米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）的陽台與他的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）和委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）一起發表演說。（REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

委內瑞拉總統選舉於7月28日舉行，次日國家選舉委員會宣布馬杜羅當選為2025至2031年總統，根據選舉委員會的數據，他獲得51%的選票。

委內瑞拉7月29日爆發抗議活動，警方和示威者之間在加拉加斯（Caracas）爆發衝突，示威者開始向執法人員投擲石塊和燃燒彈。據總檢察院數據，77名保安人員受傷。委內瑞拉政府稱一些國家干涉選舉和人民的自決權。

委內瑞拉國旗：2024年7月31日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在委內瑞拉加拉加斯米拉弗洛雷斯宮（Miraflores Palace）的陽台與他的妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）和委內瑞拉國會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）一起發表演說。（REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

莫斯科表示，委內瑞拉反對派應承認選舉失敗。此外，俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）警告第三國不要支持動搖委內瑞拉國內局勢的企圖。